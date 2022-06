"GH" SACARÁ PROVECHO DE LAS REDES SOCIALES

20/06/2022 - 21:36 Pura Vida

Desde la primera edición del reality más famoso de la televisión, "Gran Hermano", allá por 2001, pasaron muchas cosas y los productores de la nueva temporada quieren aprovecharlo a su favor, como la gran influencia de las redes sociales. Por esa razón, se supo que los casting que prontamente serán anunciados podrían filtrarse al público digital para "tantear" el efecto que provocan los candidatos.

Por un lado ya se sabe que el conductor del reality será nada menos que Santiago del Moro, quien ya ha dado probada muestra, desde la cocina de "MasterChef Celebrity", de su talento para cargarse al hombro un programa que tantas expectativas genera entre los espectadores. Por otra parte, también se sabe que habrá 16 participantes desconocidos, aunque puede que se cuele algún influencer entre ellos, pero definitivamente no habrá famosos; y sus edades oscilarán entre 20 y 30.

En estos días se conocerán los datos de la app que permitirá anotarse en el megacasting de la nueva edición de "GH", en todos los rincones del país, para asegurar que la selección de participantes sea federal, según lo adelantó la periodista Laura Ubfal.

En ese sentido, se supo que el equipo de casting de Kuarzo ya está trabajando a full para diagramar a qué ciudades irá, para entrevistar a los posibles "hermanitos", a un ritmo de 100 candidatos diarios para llegar a las fechas previstas.

Durante un aproximado período de cuatro meses, un grupo de participantes intentará superar las eliminaciones que, periódicamente, queda en manos de la audiencia, y así conseguir el premio final.

La casa de "Gran Hermano" estaría terminada para finales de setiembre, pero recién ahí podrá ser adecuada para el reality con toda la técnica requerida de luces, sonido y ubicación de cámaras. Además, dispondrá de piscina, jacuzzi y cancha de juegos.

"Gran Hermano" es un reality show que tuvo nueve ediciones regulares desde 2001 y una edición con famosos. Primero se emitió por Telefé (hasta 2012) y luego por América TV (hasta 2016). El debut de la primera temporada fue el 10 de marzo de 2001.

Aunque Jorge Rial, Solita Silveyra y Mariano Peluffo fueron grandes conductores de la casa, esta vez, el reality regresará con Del Moro.

Así también el exitoso reality tuvo como último ganador a Luifa Galesio, tras derrotar a Ivana Icardi en la final. Pero el inconsciente colectivo, guarda los nombres de otros polémicos participantes como Cristian U., el ganador de la edición 2011, quien en los últimos días volvió a estar en boca de todos al recordar los ataques de pánico que sufrió mientras estaba participando en "Gran Hermano", donde permaneció 5 meses.

"Chicos, a mí me agarraron como cinco ataques de pánico adentro de la casa. Lo que pasa es que no se mostró. Creo que era muy fuerte. Aparte, yo soy tan nervioso... que mis ataques de pánico eran: 'Ni te acerques'", contó en "Mañanísima", el programa que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine.

Y al ser consultado qué sentía en esos momentos, explicó en detalle: "Primero, tenés un tema con la respiración. Parecía un perro rabioso de verdad. Sentía como si en el pecho me estuvieran clavando un puñal. A mí me pasaba que quería matar a todos porque me sentía muy vulnerable".

Las declaraciones de Cristian U. se dieron en el marco del ataque de ansiedad que sufrió uno de los participantes de "El hotel de los famosos", el reality que conducen "Pampita" Ardohain y "Chino" Leunis, en la pantalla de eltrece y que fue precisamente cuestionado por su parecido con el padre de todos estos tipos de programas: "GH".