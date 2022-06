La "China" Suárez canta "Todo lo que dicen de mí"

22/06/2022 - 22:06 Pura Vida

Hace una semana, Eugenia la "China" Suárez había compartido en sus redes sociales la captura de un chat con la gente de su equipo de trabajo en la que afirmaba "es un hecho", sobre el lanzamiento de una canción de su autoría, que daría inicio a su carrera como solista, luego de haber colaborado con el cordobés Santi Celli en "El juego del amor".

Y antes de que la actriz y flamante novia del trapero santiagueño Rusherking realice el lanzamiento oficial, el periodista Ángel De Brito no solo compartió la letra de la canción, sino que la hizo escuchar a través de "LAM", el programa que conduce por América.

La nueva canción de la "China" habla sobre el hostigamiento mediático que recibió a raíz de sus relaciones amorosas. "A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía", dice en una de las estrofas. Y agrega: "Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía".

Además, cuenta cómo vive cada noticia que dan los medios sobre su vida privada: "Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas", se la escucha cantar con ritmo pegadizo mientras sigue contando: "A veces quiero escapar para olvidarme de todo. Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos, algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era".

La canción concluye con una afirmación y una larga carcajada: "Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía".

Tiempo de ganancias

La actriz, que por estos días fue noticia a raíz de sus minivacaciones con su nuevo novio, en México, no hizo declaraciones sobre la filtración de su canción. Por otra parte, están en plena negociación con la producción de Marcelo Tinelli para incorporarse al jurado de su nuevo ciclo "Canta conmigo ahora". Según los trascendidos su cachet es mucho más elevado que lo que cobraba "Pampita" Ardohain como jurado del "Bailando por un sueño" y "La Academia". De acuerdo con los datos que aportó De Brito, la "China" cobraría aproximadamente 50 mil dólares, el segundo mejor sueldo, después del de Cristian Castro, quien ya habría firmado con Laflia por aproximadamente 200 mil dólares.

Ahora, se supo quién será el tercer jurado que se sentará al lado de la actriz y el hijo de Verónica Castro: José Luis "El Puma" Rodríguez. Así lo confirmó Ángel, quien recordó que en la lista de los confirmados están también "Marcela Morelo, Coti Sorokin y Cande Tinelli".

De esta manera, Eugenia la "China" Suárez hará su incursión en la televisión argentina lejos de la ficción, algo que ya probó en el reality "Quién es la máscara", en Uruguay.