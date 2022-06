23/06/2022 - 20:19 Pura Vida

Hoy se cumplen 22 años de la muer te de Rodrigo Bueno, “El Potro”, sobre quien su hijo Ramiro dijo que recibe señales.

“Me pasó hace unos días que grabé mi nuevo videoclip en zona sur y se me acercó un chico y me dijo que quería escuchar mi arte. Me preguntó dónde podía buscar mi material y me dijo que venía del barrio Rodrigo Bueno y yo le digo ‘¿qué?’. No hay chance de que justo se dé la coincidencia. No puede ser, acá está mi viejo dije yo”, contó a Juan Etchegoyen en Mitre Live.