Brian Buley sueña con llenar el estadio Luna Park con su música

25/06/2022 - 20:54 Pura Vida

Brian Buley, actor que cobrara notoriedad por su personaje de "Pedrito" Pedraza en la serie argentina "El Marginal" (Netflix), se reinventó y se lanzó como cantante junto a su banda llamada "La de Buley".

Se trata de un proyecto que tenía desde hace años por su pasión hacia la música. En el 2020 presentó "De cuclillas", su primer tema, y ahora ya tiene lista una nueva composición en la que cuenta aspectos de su vida.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, Buley habló de este presente, de la gira que prepara por el país y acerca de su sueño de llenar el Luna Park con "La de Buley".

Cumbia y letras profundas destacan la propuesta de este hombre que sostiene que el éxito no solamente se obtiene por los logros alcanzados sino también por los obstáculos superados.

-¿Cómo surge tu vocación por la música?

Empecé con la movida de la música con una banda que tenía y que no me fue tan bien como me está yendo con esta banda (por "Lo de Buley). De hecho, en la otra banda tenía el segundo vocalista que me terminó traicionando de un día para el otro. Nosotros teníamos una cuenta de Instagram y me la robó, me borró contenidos, Hoy tengo una banda con La que me va muy bien y yo siempre busco esforzarme mucho en cuanto al contenido.

-¿Qué te propones ahora con la banda que estás liderando, "La de Buley"?

Si hay que soñar, dice el dicho, hay que soñar a lo grande. Mi sueño es cerrar un Gran Rex (teatro porteño), un Luna Park. La verdad, sería mi sueño. Es el camino que estoy buscando y, obviamente, que "La de Buley" sea conocida. Venimos trabajando muchísimos. Venimos con dos ensayos a la semana. Ya nos estamos moviendo por todo lo que es la provincia de Buenos Aires y Córdoba. El 8 de julio tenemos una fecha en Quilmes, (provincia de Buenos Aires).Estamos viendo fechas para shows en otras provincias.

-Lanzaste "De cuclillas" y ahora estás preparando una nueva canción.

"De cuclillas" salió como más movido, más al estilo fiestero como quien dice. Salió de un día para el otro porque uno puso una cosa y yo puse otra. Yo me puse ideas, el otro le agregó la introducción y el otro le agregó la música. De ahí, se fue generando "De cuclillas". Después hay un tema, que es la historia de mi vida, y que ya está para escucharlo en la plataforma de Youtube.

- Escucho en un video en el que dices: "De la Argentina para el mundo con La de Buley". ¿Ese es el máximo objetivo?

Exactamente, ese es mi objetivo o sino, en una parte, digo: "Hoy, más que nunca, suena en la Argentina para el mundo La de Buley". Son frases mías que voy agregando.

Seguir trabajando para crecer y concretar sueños

-¿Cómo estás viviendo este tiempo de reinvención con La de Buley?

Se está moviendo La de Buley ,está sonando en todas partes. Se la escucha en Mendoza, en Córdoba, en Chaco y en Bahía Blanca. Nuestro objetivo es seguir trabajando. A mí me gusta subirme a un escenario, hablar con la gente, viendo que la gente aliente y dejar convencida a la gente, en ese sentido, en cuanto a la música.

-Me decías que tu gran sueño es llenar un Luna Park o el Gran Rex. ¿Qué debes hacer para que ese sueño se concrete?

Seguir trabajando, seguir haciendo shows de la mano de Hugo Castro con quien nos estamos moviendo en todo sentido. La verdad, tenemos una maravilla de persona

-En esa cuestión de trabajar para seguir creciendo, ¿está en la mira hacer una versión en cumbia de "La casa del sol naciente" de Palito Ortega?

Sí, estaría bueno hacer la versión cumbia porque me gusta esta canción. Me gusta la historia que tiene, es muy linda. Habla de la historia de la madre, de la casa. Me genera mucho amor ese tema.