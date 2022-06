Finalizó el rodaje de la película sobre Sabina

27/06/2022 - 20:43 Pura Vida

El director español Fernando León de Aranoa anunció el final del rodaje de “Sintiéndolo mucho”, un documental sobre el músico Joaquín Sabina que aún no tiene fecha de estreno. Aranoa, que el año pasado estrenó la exitosa “El buen patrón” con Javier Bardem, dijo que la película es como “un retrato de Joaquín Sabina sin bombín, hecho a muy pocos centímetros de su piel, con nocturnidad y alevosía” y promete descubrir “la versión más auténtica y cercana de uno de los cantantes, compositores y poetas españoles más importantes de las últimas décadas”.

Un relato “como su voz, áspero, directo y sin ecualizar, que cuenta sin atenuantes la intimidad del artista, sus bambalinas, su cara B, que comienza cuando baja del escenario, en la risa y en el drama”.

El director de películas como la mencionada “El buen patrón”, “Princesas” (2005) o “Los lunes al sol” (2002), acompañó a Sabina en el día a día durante 13 años en ensayos, giras y presentaciones. “Esta película es un extraño privilegio que, como cineasta, quisiera compartir con el público: el de pasar un rato a solas con Joaquín cuando no es Sabina”, señala Aranoa.

Joaquín Sabina cayó de un escenario en una presentación en Madrid en 2020 junto a Juan Manuel Serrat y desde ese momento se presentó apenas dos veces en público: en febrero, durante la última gala de los Premios Goya, interpretando una versión acústica de “Tan joven y tan viejo” junto a Leiva y en abril pasado y sin previo aviso cantó esa misma canción durante un concierto de su banda, Benditos Malditos.

“Biografías sobre mí ya hay siete u ocho, y no con todas estoy de acuerdo. De hecho no hay ninguna autorizada.

El documental es un proyecto diferente, que me ofrecieron hace bastante tiempo y al que yo no me atrevía a decir que sí. Hasta que se lo comenté a Fernando León. Lleva más de 15 años preparándolo y ha estado conmigo rodando en Argentina, en México, haciendo maquetas en Úbeda, mi pueblo, tiene muchos metros rodados ya, mucho material”, explicaba Sabina a Esquire. León de Aranoa ha ganado 24 premios Goya de la Academia de cine por el conjunto de su trabajo, cuatro de ellos a la mejor dirección, tres al mejor guion y dos a la mejor película, y sus filmes han sido presentados con regularidad en festivales internacionales como los de Cannes, Venecia, San Sebastián, Berlín o Sundance.