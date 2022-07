Paulo Londra se cuida la piel con una santiagueña

02/07/2022 - 22:17 Pura Vida

La cosmiatra santiagueña, Natalia Rodríguez Carlson, jamás imaginó que una celebridad llegaría a su estudio para realizarse un tratamiento facial. Y quien concurrió a su centro de estética, en la ciudad de Córdoba donde ella está radicada y ejerce su profesión, fue el rapero cordobés Paulo Ezequiel Londra Farías o Paulo Londra, cantautor con gran presencia en la escena de la música urbana en la Argentina.

Natalia, en un zoom exclusivo con EL LIBERAL, narró cómo se dio el encuentro con el artista.





-¿Cómo llegó Paulo Londra a tu estudio?

Yo contacté con su novia, que es Martina. En realidad, la invitación era para ella. Se ve que en ese momento en el que yo le escribí, casualmente, estaba con su novio y parece ser que en la charla ella le contaba que la habíamos invitado al estudio a hacerse un tratamiento facial, inmediatamente Londra le dijo: "¿Che, podré ir yo?" Yo le dije: "¡Por supuesto, Marti. Que más quiero yo que venga una celebridad, como lo es Paulo, al estudio!" Fue así como llegó Paulo con su novia. Encantadísimos de recibirlo.





-¿Qué trabajo hiciste en la piel de él?

Paulo es joven. Es un chico que tiene 24 años. Tampoco es que necesita tanto, pero está bueno, de vez en cuando, hacer estas limpiezas de cutis que es lo que más hacemos en el estudio. Nosotros, como profesionales cosmiatras, le hicimos eso, una limpieza de cutis y también un peeling. Generalmente, en esta época del año, en invierno, siempre recomendamos hacer un peeling porque hace como una renovación celular, te deja la piel más lisita, quita manchas, te unifica más el tono de la piel, entre otras propiedades. La piel de Paulo no era una piel maltratada. Él nos decía que no le daba importancia a los tratamientos que uno se puede hacer solo en su casa. Le brindé algunos tips . Se prendió y le gustó un montón.





-Me imagino el impacto que generó la presencia de Londra y su novia y, posteriormente, lo que él dijo, que le quedó "como piel de bebé".

Fue impresionante. No dimensioné el impacto que iba a tener porque el entró al estudio como un chico súper sencillo que lo es. Increíble la humildad de Paulo. La novia, un amor, divina, Causó un gran impacto. Encima, después, repostearon las historias. Paulo, en el momento agarró mi celular e hizo un video diciendo que le había dejado la piel como de un bebé. La pasó bien y me lo dijo. Cuando tenemos pacientes hombres, muchas veces, no se aguanta mucho porque el umbral de dolor que tienen realmente no es como el de la mujer. Paulo, realmente, fue el mejor paciente hombre que tuve porque se aguantó todo, no se quejó nada. Luego de verse frente al espejo, dijo: "Quedé, realmente, como un bebé. Fue muy gratificante para mí haber atendido a Paulo en mi estudio.