Marcelo Tinelli empieza la cuenta regresiva para su vuelta a la TV

04/07/2022 - 20:11 Pura Vida

Mientras las revistas el corazón intentan descubrir si Marcelo Tinelli está decidido a darse una segunda oportunidad con su exesposa, Paula Robles, tras los videos que volvieron a mostrarlos juntos y en actitudes cómplices luego de la separación de Guillermina Valdés, la madre de su hijo Lorenzo, el productor Pablo “Chato” Prada aclaró que lo único que lo mantiene concentrado al “Cabezón” es el estreno de “Canta Conmigo Ahora”.

“Marcelo está muy bien, él siempre tuvo excelente relación con sus ex. íSon las madres de sus hijos! Marcelo está contento con todos sus hij o s , d i s f r u t a n , é l e s re familiero, se junta, hace muchos planes con sus hijos”, dijo el productor de El Trece en el ciclo radial “Agarrate Catalina”, y agregó: “Nosotros nos juntamos y hablamos de trabajo, del programa, de la artística, no de su vida, porque eso es un espacio personal de él, es cosa de él. No quiero opinar de algo muy privado de él”.

Por su parte, Marcelo, al ser interceptado por una cámara de “Socios del Espectáculo”, a la salida del teatro, adonde fue a aplaudir a Adrián Suar y Diego Peretti confirmó que su vuelta a la TV será el 25 de julio.

“A mi me encanta trabajar, me encanta volver a la tele. Es todo un desafío hacer el nuevo formato Canta conmingo, con 100 jurados ahí. Me gusta que esté la familia acompañándome. Me encanta que tengamos un jurado del nivel que vamos a tener, par ticipantes grosos también. Diferente también para mí porque es un formato donde el jurado está lejos, pero que vuelva mi hija para estar en el programa me pone muy contento, por ejemplo”, dijo en referencia a Cande Tinelli, quien será parte del jurado.

Respecto a la puesta , Prada adelantó: “El programa va a dar qué hablar con este nuevo formato. í100 jurados, es una cosa de locos! Es como una tribuna, sería como La Bombonera más o menos. Hubo que hacer un laburo de ingeniería para levantar la parrilla de luces. Se levantó tres metros en un estudio de 1200 metros, es un decorado de 360 grados en pantallas, que incluyen también unas 12 cámaras”.

Y continuó sumando datos técnicos: “Es un formato de afuera, que está aprobado hace varios años. Los 100 jurados, después de los 30 segundos, que el cantante hace su rutina, tienen la posibilidad de votar, para ello, hubo que instalar un software polaco. Votan por sí o por no y a medida que van votando, se va iluminando la pantalla que hay atrás”. Aún están realizando la selección de los artistas que participaron de los castings.