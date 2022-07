Rocío Marengo habló sobre un ex: “me sacó las ganas de todo”

04/07/2022 - 20:14 Pura Vida

Si bien Rocío Marengo no anunció oficialmente que puso fin a su relación con el millonario Eduardo Fort, sin embargo, la conversación que mantuvo con sus seguidores de Instagram dio a entender que ya no tienen nada en común.

El hecho ocurrió cuando un usuario le escribió: “No es pregunta, deseo que tengas un amor que te valore y acompañe en todo, que seas su prioridad”.

Fue en ese entonces cuando la mediática respondió: “Gracias. Sí, yo también lo deseo. Confío en los planes y tiempos de Dios”. Y le puso fin a las especulaciones al contestar un segundo mensaje. “¿Te vas a casar?”, le preguntó otro seguidor.

Ante lo cual, Marengo reveló: “Por ahora no, ni cerca. Antes era mi sueño. Pero mi última relación me sacó las ganas de todo”. Tras revelar que el empresario, hermano del fallecido Ricky Fort, no apostaba a formar una familia con ella, la exparticipante de “MasterChef Celebrity”, se había encaminado hacia su propia búsqueda, aunque el tratamiento de fertilización al que se sometió no resultó exitoso.

La pareja atravesó varias crisis, y cuando Eduardo Fort finalmente le propuso casamiento, Marengo rechazó la propuesta.