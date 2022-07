LOS CARABAJAL ESTÁN LISTOS PARA CANTAR EL CUMPLEAÑOS A SANTIAGO

05/07/2022 - 20:46 Pura Vida

Santiago del Estero no solo es "Madre de Ciudades", sino de miles de personas, que han encontrado en su tierra, en su paisaje, en sus costumbres, en su historia, la inspiración para abrazar una carrera artística. Por eso, como esas familias grandes, en las que abundan los talentos, la fiesta por un nuevo aniversario de la Capital tiene asegurada música y canciones. Y si bien la lista definitiva de invitados, y las muchas maneras en las que se honrará a la provincia, se sigue ajustando, Los Carabajal ya fueron confirmados para la vigilia.

"Los Carabajal estamos en un momento muy especial, transitando 55 años de historia con la música, representando a Santiago del Estero", dijo Mario "Musha" Carabajal, en nombre del resto de los integrantes de este grupo folclórico: Carlos "Cali" y Walter Carabajal, y Blas Sansierra.

Sobre lo que significa volver a reunirse con el público luego del paréntesis impuesto por la pandemia de coronavirus, "Musha" señaló: "Tiene mucho significado para Los Carabajal poder reencontrarnos con nuestra gente recibiendo un año más de vida de nuestra amada provincia y celebrar juntos y abrazarlos con nuestra música, en una celebración llena de emociones y recuerdos".

¿Y qué recuerdos los visitan cuando pisan un escenario en su tierra?

Veo a mis padres, mi infancia y toda mi familia y amigos, que nos apoyaron siempre para entregar sentimiento en cada una de las canciones que forman parte de nuestro repertorio.

Hablando de esa "playlist" con sello Carabajal que presentarán, ¿ya saben qué canciones traerán al show?

El repertorio está pensado y basado en clásicos que la gente conoce y que los invitamos a que cantemos juntos, además de temas del disco "Leyendas", haciendo un recorrido por el ayer, hoy y, por qué no, el mañana.

A medida que pasan los años, ¿qué cosas van cobrando mayor importancia al momento de compartir con el público su música?

Pasan los años y nos llena de orgullo haber atravesado generaciones y la vigencia del conjunto y de no haber traicionado a quienes somos y de donde venimos; no perder de vista los valores aprendidos de nuestros mayores y poder dejarlos para las nuevas generaciones.

Mientras van calentando este reencuentro con el público santiagueño, en una fecha tan especial, Los Carabajal desean para Santiago del Estero, "todo lo mejor, mientras seguimos caminando este presente con la frente bien alta!", remarcó "Musha".

Los Carabajal llevan más de medio siglo compartiendo música, no solo en la provincia, sino en el país, y en el mundo. Es más, cuando se les pregunta qué hubieran sido si el folclore no hubiera "tomado" sus vidas, no tienen respuesta, porque solo saben ser músicos. Por eso, ellos también, al igual que Santiago del Estero, festejan lo que son, en su caso, con una gira por sus 55 años que los llevará a distintos escenarios, a partir de agosto. El 5, estarán en el teatro en San Nicolás, de Buenos Aires; el 13, tienen agendada la cita ineludible en La Banda, donde al día siguiente compartirán con la familia, los santiagueños y los turistas, el homenaje a la abuela María Luisa.

Las presentaciones continuarán en septiembre, en el teatro General San Martín, en Córdoba, mientras que el 15 de octubre, montarán su espectáculo aquí cerca, en el teatro Mercedes Sosa, de la provincia de Tucumán.

Los Carabajal también tienen acordado un concierto en el teatro Colón, de Buenos Aires, aunque aún les falta definir la fecha exacta.