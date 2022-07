“Mike”, la serie de Star + que desnudará a Tyson

06/07/2022 - 21:05 Pura Vida

Los actores estadounidenses Trevante Rhodes y Russell Hornsby protagonizan “Mike”, la próxima miniserie que retrata la tumultuosa y controvertida vida de la estrella del boxeo Mike Tyson, y que lanzó sus primeras imágenes de adelanto de cara a su estreno el 25 de agosto en la plataforma de streaming Star+.

Creada por Steven Rogers -conocido por el aclamado guion del filme “Yo, Tonya” (2017)- y con Karin Gist (“Grey’s Anatomy”, “Our Kind of People”) en el rol de showrunner, la producción de ocho episodios se propone explorar los altibajos de la carrera profesional de Tyson, desde su ascenso a lo más alto del deporte en la década del 80 hasta sus problemáticas conductas y la condena por violación que lo llevó a la cárcel en 1992.

Rhodes, conocido por su papel en la ganadora del Oscar “Luz de luna” (2016), da vida al protagonista en la ficción, mientras que Hornsby encarna al recordado y polémico Don King, promotor de boxeo y representante de otros nombres propios de la industria como Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, George Foreman, Julio César Chávez, quienes al igual que Tyson lo demandaron por apropiación indebida de dinero, entre otros delitos.





Atmósferas de excesos

Además, King era famoso por auspiciar atmósferas de excesos de todo tipo -desde el dinero, el sexo, el alcohol y el juego- alrededor de sus atletas, lo que sumado a sus desmanejos económicos, llevó alguna vez a Tyson a considerar en declaraciones a la prensa internacional que es una persona “despiadada, deplorable y codiciosa”. Además, con la trayectoria deportiva y personal de Tyson como eje, la serie buscará indagar en el contexto social que rodeó su historia, atravesado por temáticas como el racismo, el clasismo, la fama, el poder de los medios, la misoginia y la cuestionable promesa del “sueño americano” en Estados Unidos.





Ocho episodios

Su sinopsis oficial detalla que “la serie limitada de 8 episodios explora los tumultuosos altibajos de la carrera de boxeo y la vida personal de Tyson, desde ser un atleta mundial querido hasta un paria y viceversa. Aunque se enfoque en é l , l a ficción también examina la clase en Estados Unidos, la fama y el poder de los medios, la misoginia, la división de la riqueza, la promesa del sueño americano y, en última instancia, nuestro propio papel en la configuración de su historia”.





Tremendo elenco

Otra de las figuras que acompañan a Trevante en esta ficción es Harvey Keitel (Perros de calle, 1992), tomando el papel de su entrenador y mentor Cus D’Amato. Junto a ellos veremos a Laura Harrier (Hollywood), quien personificará a la actriz Robin Givens, primera mujer de la estrella. Por otro lado, Russell Hornsby (El odio que das, 2018) será el promotor Don King y Li Eubanks (If Not Now, When?, 2019) dará vida a Desiree Washington, la modelo por cuya violación la estrella del boxeo obtuvo una condena en 1992. Cabe traer a colación que sobre Mike Tyson ya se ha hecho una primera biopic a mediados de los años noventa, en este caso en forma de tv-Movie para HBO.









DE LA CÁRCEL AL RING

Tyson no solo fue un mordedor de orejas

En 1992, Tyson fue encarcelado por la violación de Desiree Washington, una modelo de 18 años. El 26 de marzo fue sentenciado a 10 años, 6 en prisión y 4 de libertad condicional. Fue liberado por buena conducta en marzo de 1995, regresando al ring ese mismo año. Volvió a ganar el título mundial en 1996, pero lo perdió ante Evander Holyfield pocos meses después. En 1997, en la revancha ante Holyfield le arrancó un pedazo de la oreja derecha a su oponente.