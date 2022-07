Chango Spasiuk trae los infinitos rostros del chamamé a Santiago del Estero

07/07/2022 - 21:03 Pura Vida

"El chamamé es un universo de infinitos rostros" y "en el chamamé la diversidad se ve como un tesoro", son algunas de las expresiones de Horacio Eugenio Spasiuk o "Chango", como todos los conocen con ese apelativo que le puso su padrino Abraham, tal como lo reveló a EL LIBERAL en una entrevista brindada por zoom antes de su llegada a la ciudad Capital para presentarse, en el marco de los festejos por el 469° aniversario de la ciudad, este domingo 10, a las 20, en el Fórum.

"Ese seudónimo santiagueño, más santiagueño imposible", dijo Spasiuk apenas comenzó la entrevista, sobre "Chango", la manera en la que todo el mundo lo conoce y lo llaman. Y sumó: "Lo que pasa que mi padrino en Misiones era jujeño. Era el Dr. Abraham, el médico del pueblo. Nosotros somos seis hermanos, y yo soy el más pequeño. El Dr. Abraham era cliente en la carpintería de mi padre. Entonces cuando yo nací el doctor terminó siendo mi padrino de bautismo. Y en lugar de llamarme por mi nombre siempre preguntaba por mí diciendo 'dónde está mi Chango', 'qué le anda pasando a mi changuito', y Chango de aquí, y Chango de allá... nadie me llamaba Horacio en mi casa, ni mis padres. Y quedó como Chango, y fue tan fuerte esa manera de nombrarme del Dr. Abraham, además de que nadie usaba Chango, que sonaba como un nombre. Y yo mismo lo elegí para cuando tuve que presentarme con la música. No iba a salir como Horacio Spasiuk porque nadie me conocía así".





-Estás llegando a Santiago del Estero para presentar un concierto. ¿Será un repaso de tu carrera?

Es un repaso, pero porque con el último disco 'Hielo azul, tierra roja', que grabé con los noruegos no giré todavía en la Argentina. Ahora en octubre retomo una gira por Europa, y en noviembre giraremos por Noruega, pero ellos aún no han podido viajar a nuestro país. Espero que puedan hacerlo el próximo año. Entonces, los conciertos que vengo dando son tomados de momentos muy poderosos míos, con la particularidad en el ensamble, desde hace muchísimos años, con el violinista santiagueño Pablo Farad, que es un gran conocedor de la música argentina. A mí me da mucha alegría dar un concierto con Pablo, en su tierra. Y por otro lado, con Diego Arolfo que he visitado otras veces Santiago del Estero, con la particularidad de que mientras giramos con Pablo y Diego escuchamos música santiagueña, y no chamamé. Por eso, tengo muy presente a los autores santiagueños, y una conexión emocional y anímica con la provincia de Santiago del Estero. Para mí es una fiesta saber que el domingo daré un concierto ahí.





-Si uno repasa tu carrera se da cuenta de que has grabado desde Mercedes Sosa hasta bandas de jazz, rock... ¿Eso se relaciona con lo que dices que el chamamé es un universo de infinitos rostros?

Son como dos cosas diferentes, pero que están conectadas. El chamamé es un universo de infinitos rostros porque en un momento, en los 60, 70, el chamamé quedó atrapado en un cliché, como música alegre. Yo cuando empecé a tocar en los festivales tocaba a las 5 de la mañana porque es un música alegre. Entonces como quedó atrapado ahí, y nadie pudo observar en el chamamé un mundo espiritual, poético, profundo, donde convive la música barroca, esto que se le llama en guaraní como un rezo que se baila. El chamamé es una música alegre y bailable, pero también es muchas otras cosas más. Y esos infinitos rostros son esas muchas otras cosas más. Ese aspecto melancólico, introspectivo, histórico, que tiene el chamamé por un lado. Lo de tener esta flexibilidad y este ejercicio de conectar con todo el mundo es porque veo la diversidad como un tesoro.









PATRIMONIO INMATERIAL

La invitación a mirar de qué estamos hechos

-¿La lucha de tus antecesores y la tuya se vio coronada cuando la Unesco declaró al chamamé “patrimonio cultural inmaterial”?

De alguna manera ese pronunciamiento es como una invitación a rever, a resignificar de qué estamos hechos. Es un ejercicio que tenemos que hacer los argentinos, porque estamos hechos de Troilo, de Gardel, de Piazzola, pero también de Sixto Palavecino, de Suárez Palomo, Cocomarola... Es una invitación a mirar.