Ivana Nadal sigue sumando polémica a su vida espiritual

14/07/2022 - 20:58 Pura Vida

Desde que decidió dejar todos sus trabajos y viajar para disfrutar del presente, habiendo iniciado un camino espiritual, Ivana Nadal ha protagonizado varias polémicas. Y la que más expuesta la dejó fue la que enfrentó por sus cuestionamientos al uso del barbijo, y a otras medidas sanitarias en el arranque de la pandemia de coronavirus.

El presente la encuentra como protagonista de Playboy Celebrities, una plataforma con contenido para adultos, en la que aceptó posar desnuda, y que la vuelve a poner bajo la lupa, ya que algunos marcan como contradictorio que lucre con su cuerpo, mientras sigue un camino espiritual. Al respecto, Ivana reflexionó durante una entrevista con Teleshow: "Por supuesto que este trabajo es pago, como todo laburo. Y, en algún punto, puedo entender la confusión. Tampoco me agrada tener que estar justificando cada acción que ejecuto en mi vida, porque estaría bueno que cada uno experimente con la suya en lugar de opinar de la del resto. Pero yo también estuve en ese lugar. Y parte de todo este camino es aceptar que el otro sea diferente. En este caso, lo que puede pasar es que se confunda lo que es una religión con la espiritualidad".

Y agregó: "La religión, generalmente, tiene más de leyes y condicionamientos, que te llevan a la culpa. En cambio, la espiritualidad se trata de saber que sos el único responsable de tu vida y de tus actos".

Nadal recordó que trabaja desde los 14 años como modelo, que hizo campañas publicitarias, hasta que ingresó al mundo de la televisión cuando tenía 19, haciendo notas en un programa de golf. A los 20, se pasó a TyC Sport, y más tarde le llegó la oportunidad de mostrarse en Telefé, donde ganó mucha popularidad. Todo este recorrido laboral la colocó delante de una disyuntiva, según contó: "Hice cuatrocientos millones de cosas que me encantaron y la pasé bárbaro. Pero buscaba sentirme plena y, realmente, eso no me satisfacía. Así que en un momento me animé a renunciar a todos mis trabajos, que eran cinco, y literalmente dije: 'Necesito viajar'. ¿Para qué más me servían mis ahorros guardados si lo único que tengo es mi presente?".

"Mi mensaje es que se propongan encontrar lo que quieren experimentar y dejen de compararse con el otro. Porque yo, supuestamente, había logrado eso que se considera que es el éxito. Me sentía exitosa, pero no era feliz. Porque no tenía paz. Estaba moviéndome constantemente de un lado para el otro. Y terminaba haciendo un personaje armado por la sociedad. No era que lo actuaba, yo en ese momento lo sentía así. Pero cuando me empecé a sacar un poco todo eso de encima me di cuenta de que ahí no estaba la felicidad", concluyó.