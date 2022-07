María Becerra revoluciona Santiago y contó una anécdota increíble

20/07/2022 - 02:38 Pura Vida

María Becerra es una de las artistas del momento, ya que con su música se ha convertido en una estrella mundial y hoy se presentará en el playón del Estadio Único Madre de Ciudades, en el marco de los festejos por el Día del Amigo, organizados por el municipio de la ciudad.

La joven cantante fue novia de Rusherking, el joven bandeño que también cosecha éxitos con su música, pero a principios de año finalizó la relación entre ambos.

Ayer arribó a nuestra provincia y por la noche brindó una conferencia de prensa en la que hizo gala de su carisma y su dulzura, respondiendo a todas las preguntas y salió a tener contacto con sus fans, quienes le demostraron el cariño que le tienen.

Sin embargo, lo más llamativo de la conferencia fue cuando María recordó una divertida anécdota con Santiago y un rasgo de nuestra provincia:

"Santiago me encanta, desde la pronunciación, tengo una historia muy personal muy bonita que me trae lindos recuerdos y cuando conocí al insecto y aprendí la palabra, yo le decía así de forma cariñosa a alguien. No tengo recuerdos tan lindos del coyuyo en sí, la verdad que me cabecearon, te pegan, ¡son gigantes encima!", cerró entre risas.

Su actuación será esta noche a las 20.