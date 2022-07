Lifetime revela la historia íntima de Isabel Allende

20/07/2022 - 20:30 Pura Vida

El viernes 29, sábado 30 y domingo 31, a las 11, Lifetime realizará un evento de tres noches seguidas con el estreno para toda Latinoamérica de la miniserie "Isabel: la historia íntima de la escritora Isabel Allende", producida por Megamedia Chile. Se trata de una biografía imperdible que relata la vida de una de las mujeres contemporáneas más influyentes en América Latina y en el Mundo.

Ayer, en una conferencia de prensa virtual para medios de Latinoamérica, entre los que estuvo EL LIBERAL, Isabel Allende habló de esta realización protagonizada por la actriz chilena Daniela Ramírez, también presente en el encuentro online con los periodistas.

Con 25 libros traducidos en más de 42 idiomas. Más de 75 millones de copias vendidas; 15 doctorados honorarios internacionales; más de 60 premios en más de 15 países; 2 largometrajes basados en sus novelas; varios trabajos literarios adaptados en musicales, óperas, ballets, y programas radiales y creadora de la Fundación Isabel Allende para empoderar mujeres y niñas en todo el mundo, la escritora chilena se ha convertido en un referente de la mujer actual.

"Isabel: la historia íntima de la escritora Isabel Allende" es una historia sobre el perdón y la superación, el dolor y el éxito, que narra la vida de la autora de habla hispana más leída del mundo, y que está basada en la memoria "Paula" (1994), que la autora escribió luego de la muerte de su hija.

Desde muy joven, la escritora estuvo dispuesta a romper todos los estándares socialmente aceptados de su tiempo para perseguir la felicidad y abrir su propio camino. A pesar de haber vivido en un momento histórico marcado profundamente por el machismo, la escritora muchas veces fue criticada en sus inicios por su labor como editora de una importante revista femenina, levantando temas incómodos para lo que era Chile de la década de los '60. Sin embargo, siempre fiel a sus ideales, Isabel se mostró como una mujer liberal, dispuesta a empujar los límites y hacerse valer como la persona que es.

Activista por los derechos humanos

Basada en la historia íntima de la célebre escritora, la mujer, la madre, la esposa y activista por los derechos de humanos, quien fue perseguida tras el golpe militar en Chile en 1973 por su pensamiento político y por ser sobrina del derrocado presidente Salvador Allende. Isabel debe abandonar el país, a su esposo y sus dos pequeños hijos para exiliarse en Venezuela. Viviendo así el dolor del destierro, la lejanía de su familia y el desempleo.

Su refugio ante tanto dolor fue la escritura, dando vida a una novela que daría un giro para siempre en su carrera: "La Casa de los Espíritus". Libro que la convirtió en una renombrada autora y en una voz feminista, con nombre y tono propio.

SU LUCHA POR DEFENDER A LAS MUJERES

Con un sentido de la justicia que se hace visible en cada cosa que Isabel Allende emprende una de sus grandes banderas de lucha que ha sido defender a las mujeres y sacar adelante el movimiento de liberación femenina. "Estoy tan feliz de ser mujer. No me cambiaría por ningún hombre. Una de las cosas que me ha dado

más felicidad en esto de ser mujer es la compañía y la solidaridad de otras mujeres. No somos rivales. Ese es un cuento que inventaron los hombres. Somos compañeras, somos hermanas. Y lo que yo les diría es que tratemos de estar juntas y conectadas. Una mujer sola es muy vulnerable. Una mujer acompañada es invencible. Podemos estar juntas y eso es lo que quisiera pedirles", destacó Isabel.

"Daniela hizo un trabajo tan formidable que cuando yo, cuando empezó la miniserie, yo dije yo no me parezco nada a esta niña tan bonita y tan joven. A medida que fui viendo la serie, me sentí tan identificada con ella que ya no la veía como otra persona, sino que parecía que era yo", dijo sobre Daniela Ramírez.