Netflix estrena hoy “Pipa” y con un actor santiagueño

26/07/2022 - 20:22 Pura Vida

"La película tiene una idea federal tanto desde mostrar un problema que tiene que ver con la Argentina y el interior de la Argentina, como es el problema de las tierras y demás, que pasa central y longuitudinalmente por la película, hasta, a nivel actoral, con el habla de los personajes. Son personajes que yo busqué. Se trabajó bastante en un habla típica de la zona del norte. Hay actores salteños, jujeños, santiagueños (brevísima participación de Daniel Ramírez)".

Quién se expresa de esta manera, en respuesta a una pregunta de EL LIBERAL, es Alejandro Montiel, director de "Pipa", la tercera y última entrega de la saga de películas protagonizadas por Luisana Lopilato como Manuela Pelari, que se estrenará hoy en la plataforma de Netflix.

Ahora, la trama se centrará en Pelari como una exagente que debe volver al ruedo tras aislarse en el norte argentino.

Ayer, Netflix organizó una conferencia de prensa virtual con Alejandro Montiel. De este encuentro participaron medios de Salta, Tucumán y Jujuy.

EL LIBERAL estuvo especialmente invitado a participar.

En ese marco, habló con Montiel, también director de "Perdida" (2018), "La corazonada" (2020), todas basadas en los personajes de las novelas "Cornelia" y "La virgen en tus ojos", de Florencia Etcheves.





-Pipa, en un momento, expresa: "A veces en nuestro trabajo tenemos que hacer cosas que no queremos para descubrir la verdad". Alejandro, le pregunto: ¿Qué verdad te has propuesto descubrir a través de esta película?

La película tiene una idea federal tanto desde mostrar un problema que tiene que ver con la Argentina y el interior de la Argentina, como es el problema de las tierras y demás, que pasa central y longuitudinalmente por la película, hasta, a nivel actoral, con el habla de los personajes. Son personajes que yo busqué. Se trabajó bastante en un habla típica de la zona del norte, más allá de que hay actores de Buenos Aires, Hay actores salteños, jujeños, santiagueños y demás, personajes porteños e inclusive hasta una actriz chilena. Hemos tratado de trabajar esa habla que, me parece, muchas veces no se hace en el cine nacional. Trabajamos mucho para tratar de lograr eso. No sé si logró, pero tratamos mucho de lograr eso, lograr un habla unificada y que represente realmente la zona. Eso tiene que ver con algunas de las verdades. Por lo menos como pienso yo la sociedad, no tan centralista. Eso fue una búsqueda muy importante para mi carrera, para mi cine, para el cine nacional en general y fue algo que hice con muchas ganas. Después, también mostrar otras temáticas que suceden acá y que generalmente no están representadas. Y también seguir trabajando el género en este lugar poner algo que tenga que ver con el western como género traspolado a la Argentina y a la época actual. Eso también fue una búsqueda.





La trama de "Pipa"

La nueva historia se sitúa varios años después de lo visto en la primera de ellas,. El desenlace la deja destrozada, pero Manuela es rescatada por su tía, Alicia Pelari, quien la lleva a La Quebrada, donde arma una nueva vida trabajando en el campo y criando a su hijo, Tobías (Benjamín Del Cerro), para dejar atrás el trauma. Sin embargo, todo cambia cuando el cadáver de una joven llamada Samantha Sosa aparece en el lugar.









EL WESTERN FUE EL GÉNERO AL QUE RECURRIÓ MONTIEL PARA HABLAR DE TEMAS CANDENTES

-El western ha sido de denunciar la corrupción, la lucha de los pueblos originarios, los nunca aquietados ánimos de la devastación indígena ¿Cómo fue trabajar estas temáticas con un género que no es tan transitado en Argentina?

Por eso mismo, sabiendo que esas temáticas trabajadas en el western del siglo pasado hasta hoy están. Me pareció que era el género que correspondía para hablar de esto. También el espacio físico típico del western, que generalmente, es desértico, montañoso, con los malones y los indios que están de un lado y del otro, y ahora más moderno con cuestiones políticas que acontecen ahora. Me parecía que era el género que funcionaba para esto Por eso mismo tiene que ver con esta universalidad.

El género se puede apropiar perfectamente por más que el género western sea una invención de los estudios americanos. Los problemas que trata la película, como la corrupción y el tema de la usurpación de las tierras por mano de los “blancos”, digamos entre comillas, también funciona para este género y lo policial, atravesado por lo policial por el personaje de una policía que ya no pertenece más a la policía, pero que se encarga de imponer justicia.