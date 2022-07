"El Oficial Gordillo" viene con un visitador médico

30/07/2022 - 21:37 Pura Vida

"El Oficial Gordillo" es pasión de multitudes. Miguel Martín, el artista tucumano que lo caracteriza, arrasa en la boletería del teatro 25 de Mayo con su flamante espectáculo "Más vivo que nunca". Lo que en principio iba a ser una función, a las 21, para el 5 de agosto, ante la fuerte demanda de entradas se tuvo que agregar otra más para ese día, pero a las 23. Y se agotó enseguida. Entonces, se habilitó una tercera para el 6 de agosto, a las 21.

Después de haber pasado la cuarentena con su familia, Martín o "El Oficial Gordillo", el "polecía" tucumano que hacer reír a un país con sus ocurrencias, ahora tiene mucho para contar. Justamente, su obra de humor repasa los momentos en pandemia, cómo la sobrellevó, cómo hacía con la escuela, historias además de su pueblo Famaillá, y la clásica aparición de la Mary - su madre- que cuenta esta vez sobre la Navidad en casa.

En el 2020, Miguel Martín, nombre real del humorista, hizo tres shows streaming denominado "Más vivo que nunca Vol. 1, 2 y 3". De todos ellos habrá algo en este estreno que llega a la provincia dentro de la gira nacional. Los precios de las entradas van desde $2.650 a $3.150 y en Santiago ya quedan pocas para la tercera función.

-¿Cómo has gestado "Más vivo que nunca", show que concebiste en pandemia?

Cuando lo hacíamos en pandemia el espectáculo tenía una doble connotación. A mí me agarró el Covid-19 y me ha hecho suspender la temporada (en Carlos Paz). Estuve internado. Casi me voy. No estaba tan cerca de la "huesuda" porque, además, yerba mala nunca muere, pero al miedo no me lo quita nadie, compadre.

-¿Qué hay de nuevo en este "Más vivo que nunca" presencial?

Para Santiago del Estero es 100 % nuevo porque nunca lo presenté ahí. Te voy a dejar una muestra gratis porque soy el visitador médico del humor. El espectáculo arranca así: "¡Hola!, soy el Oficial Gordillo y les quiero recordar que en el 2020 había una pandemia, ¿no sé si se acuerdan?" Te acuerdas que había un caso en Groenlandia y estábamos todos encerrados. Así hemos arrancado. Después, en enero del 2022, había cien mil casos por día y estábamos todo en Carlos Paz, teatro lleno, que se haga agua el helado. Me siento muy bien con todo lo que hago, muy agradecido con la gente que aceptó mi propuesta y siempre lleno de nuevos proyectos para llevarlos por el país. Estoy pleno, feliz, vivo y con trabajo. Celebro la vida, mi profesión y el amor que recibo a diario de la gente.

"VOS HABLAS MAL DE LOS TUCUMANOS Y POR ESO NOS GUSTA"

-¿Cómo se llevan Miguel Martín con "El Oficial Gordillo"?

Muy bien. Lo que pasa que ya me ha comido el personaje y ya no hay chance de que me pueda despegar. Si quiero ganar el Oscar ya he c…

-¿Cómo te sientes ante la muy buena repercusión de tu espectáculo en Santiago?

La verdad que me siento muy halagado, un honor para mí. A todas partes que voy, me dicen "ustedes tienen pica con los santiagueños". Y yo les digo que cada que voy a Santiago, el teatro (por el 25 de Mayo) se llena. Una vez en el teatro 25 de Mayo, le digo a la gente que le agradecía por haber venido, pero al mismo tiempo les decía que si yo fuese santiagueño y viene un tucumano a querer hacerse el gracioso, la verdad, que no vengo… Y me grita uno desde la primera fila: "Lo que pasa es que vos hablas mal de los tucumanos y por eso nos gusta". Tengo un vínculo hermoso con la gente de mi país. En Santiago siempre me siento cómodo.