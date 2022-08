Sele Vera, antes de cantar en Huachana, pasó por el Estadio Único y habló en exclusiva con EL LIBERAL

31/07/2022 - 23:14 Pura Vida

Sele Vera actuará en la noche del domingo 31 de julio en la fiesta de la Virgen de Huachana. Antes, la joven oriunda de Bariloche, junto con Los Pampas y su equipo de producción, hizo un alto en Santiago para dirigirse al Estadio Único “Madre de Ciudades” y conocerlo en su magnitud.

Allí, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, agradeció de poder estar esta noche en las celebraciones de la Patrona del Monte Santiagueño. “En realidad, teníamos que estar descansando en casa, pero teníamos el compromiso de venir para Huachana, acá en Santiago del Estero. Por eso es que estamos un solo día. Estamos hoy (por el domingo 31 de julio) y mañana (1° de agosto) ya nos volvemos para la casa”, destacó la joven cantante de chamamé que consolidó su carrera a nivel nacional con su singular forma de interpretar la música litoraleña.

En una distendida conversación de EL LIBERAL, Sele brindó detalles de “El amor es así”, álbum que lanzó el pasado 8 de julio por las redes sociales, como también de la gira 2022 que realizará. Asimismo, adelantó que en diciembre presentará “otras grabaciones como para arrancar el año nuevo con nuevas cosas. Para el 2023 queremos hacer una gira por todo el país, desde La Quiaca a Ushuaia”.

Habló de los consejos que le dio Soledad Pastorutti cuando actuaron juntas Zapala, Neuquén. “Lo tomo bien. Es algo lindo que te comparen con alguien que vos admiras”, le dijo a EL LIBERAL tras ser consultada por cómo se siente cuando la comparan con la Sole. “No sé si tendremos la misma historia. Ella viene desde muchísimo más antes, tiene muchísima carrera y yo recién estoy empezando. Lo tomo muy bien cuando me comparan, pero somos personas muy diferentes, que hacemos lo que nos gusta. La admiro muchísimo a la Sole. Tuve la oportunidad de estar con ella en Zapala, Neuquén. Me dio muchísimos consejos de cómo sobrellevar todas estas cosas porque uno no viene preparada en la vida como para saber con qué personas te vas a encontrar, con qué cosas, con qué situaciones. Entonces, es vivir el día a día y disfrutar de todas las cosas lindas que nos van pasando y todo lo malo también tomarlo y dejarlo como un aprendizaje para que si al día siguiente te pasa lo mismo ya lo sabes. ¿Viste en la calle cuándo te mira el perro que te muerde? Bueno, ya sabes que ese perro te muerde y te cruzas de lado”.

Sele Vera actuará en la noche del domingo 31 de julio en la fiesta de la Virgen de Huachana. Antes, la joven oriunda de Bariloche, junto con Los Pampas y su equipo de producción, hizo un alto en Santiago para dirigirse al Estadio Único “Madre de Ciudades” y conocerlo en su magnitud.

Allí, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, agradeció de poder estar esta noche en las celebraciones de la Patrona del Monte Santiagueño. “En realidad, teníamos que estar descansando en casa, pero teníamos el compromiso de venir para Huachana, acá en Santiago del Estero. Por eso es que estamos un solo día. Estamos hoy (por el domingo 31 de julio) y mañana (1° de agosto) ya nos volvemos para la casa”, destacó la joven cantante de chamamé que consolidó su carrera a nivel nacional con su singular forma de interpretar la música litoraleña.

En una distendida conversación de EL LIBERAL, Sele brindó detalles de “El amor es así”, álbum que lanzó el pasado 8 de julio por las redes sociales, como también de la gira 2022 que realizará. Asimismo, adelantó que en diciembre presentará “otras grabaciones como para arrancar el año nuevo con nuevas cosas. Para el 2023 queremos hacer una gira por todo el país, desde La Quiaca a Ushuaia”.

Habló de los consejos que le dio Soledad Pastorutti cuando actuaron juntas Zapala, Neuquén. “Lo tomo bien. Es algo lindo que te comparen con alguien que vos admiras”, le dijo a EL LIBERAL tras ser consultada por cómo se siente cuando la comparan con la Sole.

“No sé si tendremos la misma historia. Ella viene desde muchísimo más antes, tiene muchísima carrera y yo recién estoy empezando. Lo tomo muy bien cuando me comparan, pero somos personas muy diferentes, que hacemos lo que nos gusta. La admiro muchísimo a la Sole. Tuve la oportunidad de estar con ella en Zapala, Neuquén. Me dio muchísimos consejos de cómo sobrellevar todas estas cosas porque uno no viene preparada en la vida como para saber con qué personas te vas a encontrar, con qué cosas, con qué situaciones. Entonces, es vivir el día a día y disfrutar de todas las cosas lindas que nos van pasando y todo lo malo también tomarlo y dejarlo como un aprendizaje para que si al día siguiente te pasa lo mismo ya lo sabes. ¿Viste en la calle cuándo te mira el perro que te muerde? Bueno, ya sabes que ese perro te muerde y te cruzas de lado”.