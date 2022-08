Sele Vera habló de todo con EL LIBERAL antes de Huachana

31/07/2022 - 22:28 Pura Vida

En julio lanzó su disco “El amor es así”. En diciembre presentará nuevas canciones.

Mientras tiene conciertos confirmados para el 2022, le adelantó a EL LIBERAL que en el 2023, emulando a León Gieco, hará shows de Ushuaia a La Quiaca.

Y sus proyectos siguen, enfocando en crear y sin empalidecer su carismática figura con las críticas malsanas que recibe. Estamos hablando de Sele Vera quien ayer cantó en los festejos de la Virgen de Huachana.

Antes, la joven oriunda de Bariloche, junto con Los Pampas y su equipo de producción, hizo un alto en Santiago del Estero para dirigirse al Estadio Único “Madre de Ciudades” .

Allí, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, agradeció de poder cantar en las celebraciones de la Patrona del Monte Santiagueño.





-¿Cómo vives este presente profesional por el que atraviesas?

Muy contenta, feliz por lo que logramos y por lo que vamos a seguir logrando gracias a las personas que nos apoyan. Fue un trabajo bastante duro. Estamos hechos a base de críticas, de muchísimas críticas. Nos estamos acostumbrandoà No sé si acostumbrando porque no se tiene que acostumbrar a los malos tratos, pero sí como que aprendimos a sobrellevarlo y no explotar de la manera que puede explotar cualquier persona cuando le dicen cosas. Sin embargo, lo que hoy estamos haciendo lo estamos haciendo de corazón y creo que eso es lo que, por ahí, le molesta a algunas personas que son poquitas. Le gana la mayoría de las personas que nos quieren y nos apoyan y es por eso que seguimos firmes.





-¿Estás presentando a tu disco “El amor es así”?

El 8 de julio, en las plataformas digitales, lanzamos el primer álbum grabado en estudio con temas de autoría nuestra y algunos covers como para no perder la costumbre. Están los chamamé “El amor es así”, “Tanto amor” y “Devuélveme el corazón” y la cumbia “En la otra vida”. De los covers hicimos el corrido “Nos salvó la ropa”. En diciembre presentaremos otras grabaciones como para arrancar el año nuevo con nuevas cosas. Para el 2023 queremos hacer una gira estilo de Ushuaia a La Quiaca.





-¿Cómo te sientes cuando comparan tus carreras con la de Soledad Pastorutti?

Lo tomo bien. Es algo lindo que te comparen con alguien que vos admiras. No sé si tendremos la misma historia. Ella viene desde muchísimo más antes, tiene muchísima carrera y yo recién estoy empezando. Lo tomo muy bien cuando me comparan, pero somos personas muy diferentes, que hacemos lo que nos gusta. Estuve con ella en Zapala. Me dio muchísimos consejos de cómo sobrellevar estas cosas. Uno no viene preparada en la vida como para saber con qué personas te vas a encontrar, con qué situaciones. Es vivir el día a día y disfrutar de las cosas lindas y todo lo malo también tomarlo y dejarlo como un aprendizaje para que si al día siguiente te pasa lo mismo ya lo sabes. ¿Viste en la calle cuándo te mira el perro y sabes que te muerde? Bueno, ya sabes que ese perro te muerde y te cruzas de lado.