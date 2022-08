Octavio inició con Mau y Ricky nuevo camino

01/08/2022 - 20:49 Pura Vida

Desde que Octavio Muratore se convirtió en el representante santiagueño dentro del reality "La Voz Argentina 2022" que emite Telefé, llamó la atención no solo por su talento musical sino también por su "timidez", por ese "modo tranquilo" que lleva a escena.

Podría decirse que ese mostrarse "más para dentro", como se lo señaló Soledad Pastorutti, lo dejó fuera del certamen en la instancia de las Batallas, frente al sanjuanino Nicolás Olivieri.

Pero también parece haber sido ese mismo motivo el que hizo que Mau y Ricky decidieran "robarlo" para su team, junto a la invitación de ser él mismo.

"Nosotros somos fanáticos de quién eres tú, no tienes que ser nadie más que no seas tú. Así que en este equipo, lo que queremos es que tú brilles como tú eres. No como nadie más, okey?", le dijo Mau, y la frase le quedó dando vueltas a Octavio a lo largo de los días.

Hoy el santiagueño transita el certamen musical con otra energía, casi como confirmando lo que Soledad dijo en su despedida: "Me parece que en el equipo de Mau y Ricky va a encontrar cosas que aún yo no he podido darle".

"Todo es a partir de la Batallas, cuando empecé mi relación con ellos (los hijos de Ricardo Montaner) y me han hablado y me han dicho que les gustaría explotar más la parte de mi espontaneidad, que fluya más en el escenario. Estamos trabajando en eso y está dando sus resultados", contó Octavio a EL LIBERAL.

Y agregó: "La Sole me ha dicho que el hecho de que ellos me hayan robado iba a ser una gran posibilidad para mí, que me iba a abrir mucho más las puertas para que me pueda mostrar mejor y deje de lado la preocupación, el temor a las cámaras, a la exposición, que es algo que ellos manejan muy bien".

Rodeado de la calidez que le proporciona su familia y el paisaje de la Reserva Mayu Maman, ubicada sobre la Ruta 1, Octavio combina sus días en Santiago del Estero con eventos musicales y ensayos, de cara a la instancia de los Knockout, que volverá enfrentarlo a otro integrante, esta vez del team de Mau y Ricky, su nuevo equipo.

"Es tremendo lo que han hecho en mí. Muchas veces lo que me pasaba era que yo quería explotar de emoción, moverme, pero no podía canalizar eso. La Sole tenía mucha razón, ellos me han ayudado un montón, me han fabricado un 'canal' para que yo pueda expresarme. Primero que nada, me han hecho entrar en confianza, y me han aconsejado no pensar en nada de lo que estoy haciendo y hablar lo que se te antoje. Yo me guardaba cosas porque no sabia qué se podía hacer en televisión", contó Octavio.

Como si hubiera vuelto a nacer, el joven santiagueño remarcó que siente que Mau y Ricky, "me han dado recursos para poder afrontar esa parte que tiene que ver con la puesta en escena del artistas, con la gestualidad y los movimientos. Eso siento que me han aportado mucho a mi liberación, para que fluya mejor".

El clic que hizo en su interior al escuchar a Mau hablarle públicamente de ser "él mismo" lo ayudó a sacarse un peso de encima, y a sentirse parte de un espacios en el que se sentía "foráneo". "Han influido mucho en mi proceso de liberarme y ser yo, como con mi familia que me conoce libremente. Lo que me han dicho me ha hecho sentir parte, porque primero me sentía ajeno a lo que estaba pasando ahí. Ahora ya no. Me siento parte, en familia", subrayó.

Con esa energía y confianza renovada, Octavio está proyectando incluso un futuro artístico.

"Los locos (Mau y Ricky) nos impulsan a componer, a no abandonar los instrumentos. Yo tengo algunas composiciones mías. A futuro, me voy a dedicar a hacer shows en vivo, a compartir con otros artistas. Ese será el camino que voy a tomar", señaló.