Nico Cotton: “Cada proyecto es un poco de salto al vacío”

02/08/2022 - 20:26 Pura Vida

Nico Cotton, el productor e ingeniero de sonido presente en 17 nominaciones de los premios Gardel 2021, conversó con Télam acerca de su actualidad como productor de Conociendo Rusia, Cazzu y Soledad Pastorutti, y sostuvo que su versatilidad para adentrarse en distintos universos musicales obedece siempre a “un salto al vacío” y a la búsqueda de nuevos conocimientos.

“Los que estamos detrás de escena aprovechamos la exposición para hacer un poco de autobombo y jugar un poco ese juego. Pero, más allá de eso, uno participa en los discos y aporta un montón de cosas”, reflexionó sobre su presente.

Para Cotton, la explosión de la música urbana contribuyó a hacer más visible el rol del productor, una circunstancia que aprovecha cada vez que puede para aportar su conocimiento haciendo docencia en workshops para más de 400 personas, en charlas abiertas en el mundo virtual y al aire en algún programa radial, siempre con una sesión abierta y listo para compartir algunos de sus trucos.

“Arranqué a producir mis primeros discos profesionalmente a los 19 años, cuando nadie compartía data y la encontrabas solamente en inglés o en algunas revistas de acá. Era todo un poco más canuto. Con el tiempo, hubo una explosión de los productores sobre todo en la música nueva como la urbana, donde muchas veces es el productor el que toca todos los instrumentos y graba. Entonces es lógico, que al haber menos personas involucradas, tengamos otro protagonismo”, repasó.

En el último tiempo, incursionó en la composición musical para una serie de ficción como “El Reino” que marcó, además, el primer paso para su relación profesional con La Jefa del Trap que prestó su voz para la cortina musical- “Soy muy fan de los ‘Making Off’. Me acuerdo de haber visto en el de ET al chabón tocando una melodía en el piano y entender por qué la escena de la bicicleta tenía tal sonido”, deslizó. Más conocido por su rol como productor, también aportó sus habilidades como técnico de grabación y mezcla en una larga lista de discos celebrados.

Entre sus tres roles, trabajó entre otros con artistas como como Wos, Nicki Nicole, Tiago PZK, Louta, Juan Ingaramo, Ca7riel, J Mena, Zoe Gotusso, Axel, El Kuelgue, Natalie Pérez y estuvo nominado tres veces en los Grammy Latinos.





-¿Cuánto hay de salto al vacío a la hora de aceptar algún proyecto o artista?

Cada proyecto que agarro es un poco un salto al vacío. Ahora estoy haciendo el disco de Soledad Pastorutti, y le prepuse hacer un disco de folclore porque ella viene de ese palo y yo nunca había hecho un disco del género.

Así que fue como saltar a la pileta con toda y aprender de algo que nunca había hecho y que me entusiasma un montón. Cuando me llamaron para hacer la música de “El Reino”, me contaron sobre los actores, de qué se trataba la historia y de la importancia que iba a tener, pero yo no entendía nada aunque sentía que lo podía hacer. Que si la cagaba con la música no pasaba nada.

Pero bueno, confío mucho cuando el artista o el director me llaman, porque por algo es. Algo habrán visto en mí que les sirve y así fue: la música estuvo buena y tuvo buena repercusión. Fue un laburo muy jodido, pero súper entretenido. Ahora estamos haciendo la música de la segunda temporada y revisitando esas piezas musicales.