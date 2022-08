Octavio Muratore “noqueó” a su compañero con un bolero y sigue en La Voz Argentina

08/08/2022 - 00:18 Pura Vida

El santiagueño Octavio Muratore ya les había adelantado a sus nuevos coaches, Mau y Ricky, que también le gustaba cantar boleros, y para la instancia de los “Knockouts” que comenzó anoche, eligió “Mía”, de Armando Manzanero para batirse a duelo con su compañero del mismo team, Ezequiel Romano, quien eligió “Zamba y Acuarela”, de Raly Barrionuevo.

Sin correrse demasiado de la manera íntima e introvertida que caracteriza a Octavio a la hora de comunicarse, de apoco va logrando crear una conexión con el público a través de su interpretación. Y en esto, el santiagueño ya le había confiado a EL LIBERAL, que mucho tienen que ver los consejos que recibe de los hijos de Montaner, y también de FMK, el co-coach invitado que le recomendó conectar con la mirada, y usar sus manos para acompañar sus expresiones.

Octavio no solo debutó con un bolero, sino que también fue su primera presentación sin la compañía de su guitarra.

Aunque tuvo una presentación un poco accidentada, al decir de Montaner, porque le cambió un poco la letra a la canción de Manzanero, Mau y Ricky eligieron al santiagueño para que continuar en su equipo.

La primera en darles una devolución fue Soledad, a cuyo team pertenecían tanto Ezequiel como Octavio, antes de que los hermanos Montaner los “robaran”.

“Primero que los vi excelentemente… tanto que dije ‘la puta que lo parió…’, pero la verdad es que son las reglas del juego y a veces uno tiene que dejar ir gente, penosamente, no con alegría. Por suerte y para fortuna están en un nuevo equipo y todavía los disfrutamos. Son unos genios. ‘Zamba y Acuarela’ es una de mis cancones favoritas, y Raly es uno de mis aristas favoritos de la música popular… y Octavio canta con su corazón. Sé que me dijiste porqué no estoy en tu equipo y no importa en qué equipo estés lo haces maravillosamente bien”, le terminó diciendo Soledad al santiagueño.

Lali también coincidió con esa emoción que despierta Octavio Muratore cuando canta. “No sé si es porque es santiagueño y a mí me llega de manera especial, me llega al corazón. Tiene algo muy emocionante. A mí me emocionó mucho Octavio”, señaló la protagonista de la serie Sky Rojo.

Ahora Octavio tendrá que esperar hasta después del 18 de agosto para batirse nuevamente en un duelo en los Playoff, la instancia en la que cada tema competirá con 10 representantes.