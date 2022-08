Levinton se unió a Cuellar por amor a los perros

14/08/2022 - 11:31 Pura Vida

El percusionista de Cuti y Roberto Carabajal, Diego Cuellar lo hace de nuevo. Tras el exitoso disco “Monte y Rock” que lanzó en el 2019, con música folclórica tradicional interpretada por las máximas figuras del rock argentino, el músico sigue estrenando los singles que darán forma a “Monte y Rock 2”, esta vez con la participación de Joaquín Levinton, el líder de Turf, en “Mi perro y yo” (La sincera amistad que tenemos).

Para producir esta sentida canción, que ya se puede escuchar en plataformas como Spotify, Cuellar tomó la poesía de Julio Fontana, y la música de “Cuti”, e invitó a Levinton para ponerle su voz, ya que, según le contó a EL LIBERAL, “comparten un sentimiento especial por los perros”.

“No es una tarea fácil para mí, ya que me gusta siempre hacer cosas originales, o experimentar distintos ritmos folclóricos, siempre conservando lo natural y la raíz de nuestro país. En los tiempos que vivimos y aunque distintos veterinarios digan que no es bueno humanizar a los perros, yo redoblo mi apuesta y decido cantarles a ellos, ya que todos los días nos dan fidelidad, lealtad, compañía y también una familia”, explicó el productor musical.

Y agregó: “Queremos que todo el mundo se haga eco de esta hermosa canción, como así también que se deje de lado el maltrato animal. Por el amor que nos dan día a día, se lo decimos ‘mi perro y yo (la sincera amistad que tenemos)”.



“Gracias a la repercusión que tuvo el primer disco, me puse a producir el segundo”, contó Cuellar, quien meses atrás lanzó “Este terco corazón”, un clásico del mexicano Emmanuel, junto a la folclorista Lucía Ceresani y sumó: “Ambos discos me presentan como intérprete percusionista, cosa extraña en la Argentina, ya que los percusionistas casi no editan discos. Personalmente, me animé por segunda vez con el mayor mérito de traer a tantas figuras del rock a cantar canciones folclóricas argentinas tradicionales”.