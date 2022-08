Defendiendo el legado de Los Manseros

15/08/2022 - 20:49 Pura Vida

Martín Paz y Marcelo Toledo, hijos de Onofre "Negro" Paz y Alfredo "Alito" Toledo, respectivamente, defienden el legado de sus padres, integrantes del legendario conjunto folclórico Los Manseros Santiagueños.

Con esa convicción, sumaron su talento para grabar la chacarera "Igual que siempre" y para realizar un espectáculo, el 8 de diciembre, en Buenos Aires, y luego presentarlo en diversas provincias de la Argentina.

"Igual que siempre" es una chacarera de Martín Paz y Néstor González que Paz incluyó en su nuevo disco "Mi destino".

Los músicos, tras su paso rutilante por la Fiesta del Violinero, realizada en Olímpico en el marco de "La Semana Carabajal", en una entrevista conjunta con EL LIBERAL, hablaron acerca de cómo defenderán ese legado y de sus proyectos juntos e individuales.





-¿Qué los une a Martín Paz y a Marcelo Toledo?





MARTÍN PAZ: En este caso, la herencia que tenemos de nuestros viejos, el camino de la música, las canciones, el andar con el folclore hace tantos años. En este tiempo mío, en particular, uno se va haciendo más grande y viendo las cosas de otra manera, sintiendo las cosas de otra manera. No quiero decir que se sienta menos, se siente diferente en todo aspecto de la vida. Las canciones me van rumbeando y dictando cosas. Puntualmente, armé un disco con formato digital, un disco con seis canciones. Cuando empecé a pensar en las canciones que iba a grabar es ahí donde me surge lo de invitarlo a Marcelo. No sé por qué. Las canciones son las que mandan. Fue un impulso, es lo que sentí y quedé conforme como quedó la grabación de "Igual que siempre", una chacarera que escribí con Néstor González.





MARCELO TOLEDO: Comparto lo que dice Martín. Nos une hoy la música, la herencia musical de nuestros padres, de mamar esta música. Cada uno con su proyecto musical, pero al mismo tiempo uniéndonos en estas canciones, en obras que por ahí han calado muy hondo en nuestros corazones. Lo más lindo es que podemos disfrutarlo arriba de un escenario, en un disco, como mucha gente por ahí, tal vez, lo quiere. Nosotros tratamos de asumir ese compromiso con mucho profesionalismo, con mucho respeto a nuestros mayores. Lo bueno es que hay una hermandad dentro de la música. Es una hermandad de muchos años, como dice Martín. Nos sentimos muy identificados, más que nada, con esta herencia musical que es el folclore de Santiago del Estero, que es el folclore de Los Manseros. Hoy en día es un momento lindo de disfrute porque ya somos gente que hemos andado mucho en el camino, cada uno por su lado y que hoy nos encuentra en un lindo momento para seguir compartiendo juntos esta música hermosa que nos apasiona. Los Manseros están en nuestra esencia, en nuestro ADN.





MARTÍN: Defendiendo el legado es la palabra que se me cruza. Adonde vamos, por suerte, inevitablemente, siempre va a estar el hecho del "mansero". Es el legado inevitable que uno tiende a defender. Adonde vamos, siempre va a ser así. Una grabación de Los Manseros es una bendición. Yo lo veo así. Tengo un montón de canciones que si la grabarían Los Manseros son un golazo. Capaz que lo graba otro y no impacta. Esa es la bendición que yo me refiero.





-¿Preparan juntos un homenaje a Los Manseros?





MARTÍN: No quiero decir no. Sí te puedo decir que arrancamos sin saber nada, sin saber qué va a pasar. El 8 de diciembre vamos a hacer un show juntos un concierto en La Trastienda (Buenos Aires). No lo pensé de tal manera (el homenaje), que fluya, pero indudablemente siempre es un homenaje tratando de mostrar cosas lindas, cosas interesantes.









GRAN HERENCIA

“MANSEROS” Y SANTIAGUEÑOS

Marcelo Toledo destacó: “A nosotros nos movilizan los nuevos sonidos, las nuevas interpretaciones.

Van surgiendo ideas y nosotros, en este caso, como decía Martín, dejamos que fluya y lo que venga tratamos de ponerlo en compromiso.

Siempre destaco la palabra respeto que es lo que se merecen nuestros queridos Los Manseros”. Marcelo y Martín, juntos o en solitario, siguen defendiendo el legado, esa herencia sagrada que recibieron de sus padres, “manseros” y santiagueños.