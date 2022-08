OCTAVIO MURATORE ESTÁ EN MANOS DEL PÚBLICO

26/08/2022 - 21:01 Pura Vida

Hay sueños que se construyen de manera compartida. Esa es la instancia en la que se encuentra el santiagueño Octavio Muratore en el certamen musical de Telefé, "La Voz Argentina", ya que para continuar dándole riendas a sus anhelos, el próximo martes 30 de agosto, necesitará que los televidentes lo apoyen a través del voto digital, sin costo alguno, desde la aplicación de mitelefe.

A diferencia de las audiciones anteriores, en las que los coach de cada equipo tenían el poder de decidir quiénes seguían en carrera, y quiénes no, ahora ese poder estará en manos del público.

En medio de los ensayos, que por estas horas tiene a Octavio, y a sus compañeros del team Mau y Ricky, con la atención puesta ahí, el santiagueño le contestó a EL LIBERAL, por qué merece seguir quedándose en el reality.

"Merezco seguir quedándome porque todo lo que hago, lo hago con mucho amor, con mucha dedicación; le pongo el empeño siempre, y quiero seguir aprendido. Para eso necesito seguir estando en el programa. Esta oportunidad me abre las puertas para ser un mejor artista, para aprender a comunicarme mejor con el público, a dar un mejor show. Por todas esas razones, creo que merezco quedarme, con la promesa de que voy a dar lo mejor", aseguró sin falsas modestias, esperanzado de que los cientos de mensajes que recibió tras su última presentación se conviertan la semana próxima en votos a su favor.

Después de conmover a todo el jurado, compuesto por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y a tus propios coaches, Mau y Ricky, dijiste que quieres llevar al escenario tus raíces. ¿Sigues en esa línea?

El martes voy a cantar un tema que es muy hermoso, más arriba que el anterior ("Me voy quedando", de Cuchi Leguizamón). Y cuando hablo de mis raíces lo que quiero que se entienda es que quiero llevar al escenario la música que a mí me ha interpelado, que me ha marcado en algún momento de mi vida y que ha forjado mi estilo como artista. Esas son mis raíces.

Si bien Octavio ingresó a "La Voz" de la mano del team de Soledad Pastorutti, durante las batallas, al ser vencido por su compañero, el sanjuanino Nicolás Olivieri, el santiagueño logró ser salvado por sus actuales coaches, Mau y Ricky, a quienes no para de agradecer y elogiar.

"La experiencia del reality es una escuela de cómo ser artistas, una escuela que va a cien mil por hora, pero lo lindo es que aprendes muy rápido, y Mau y Ricky nos lo hacen fácil porque transmiten lo que saben con mucha humildad. Son muy compañeros, muy compínches, nos alientan a componer nuestras propias canciones. A mí me salieron unos chamamés, que pronto los voy a dar a conocer. Además, estamos aprendiendo lo que significa la exposición a las cámaras, la puesta en escena, y eso me sirve muchísimo para mi carrera de artista y cantante", contó.

Octavio ya le había anticipado a EL LIBERAL, previo a su paso por los Playoffs: "Es tremendo lo que han hecho en mí. Muchas veces lo que me pasaba era que yo quería explotar de emoción, moverme, pero no podía canalizar eso. Mau y Ricky, me han ayudado un montón, me han fabricado un 'canal' para que yo pueda expresarme". Esa complicidad entre el santiagueño y sus coaches quedó demostrado cuando luego de sorprenderse por haber sido el último salvado en los Playoffs, Octavio dijo que está feliz de representar a Santiago del Estero, donde "nos cagamos de calor en verano y de frío, en invierno", ante lo que Mau señaló desde su silla: "Ese es el humor que queremos, Octavio", en referencia a la soltura con la que se desenvolvió ante las cámaras, esquivando su timidez.

En el entorno de Octavio Muratore también hay alegría y nervios. Así lo confesó su mamá, Déborah Agüero, quien contó: "Como siempre le digo a mis hijos: ¡Dios, en la vida siempre nos da oportunidades que si no la sabemos aprovechar en el momento, les pasa el tren... Y éste es el momento de Octavio. Nada es casualidad, ya está escrito. Más allá de los resultados, él está cumpliendo su propósito, haciendo lo que ama, y por eso es que su voz, moviliza las almas de muchas personas y eso es una bendición Divina".

Además, en relación con el mensaje que le gustaría que su hijo tenga presente cuando suba a escena, remarcó: "La palabra que le digo siempre es que deje que fluya el Espíritu Santo en él, en el día a día. Que sea él quien dirija su día y que nunca pase desapercibido en los lugares que se encuentre".