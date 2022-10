“LA ESTRELLA AZUL” INICIA SU RODAJE EN SANTIAGO DEL ESTERO

30/09/2022 - 21:05 Pura Vida

El cineasta zaragozano Javier Macipe confirmó a EL LIBERAL que el próximo 31 de octubre, en una calle adyacente a Los Silos, en el barrio Los Lagos (La Banda), iniciará el rodaje de “La estrella azul”, película sobre Mauricio Aznar, roquero nacido en su misma ciudad y que estuvo viviendo temporariamente en Santiago del Estero para embeberse del folclore, particularmente la música nativa creada por Carlos Carabajal.

Y quien se pondrá en la piel de Aznar, de quien mañana se recuerdan veintidós años de su muerte (fue el 2 de octubre de 2000, en Zaragoza) será otro zaragozano, Pepe Lorente, actor radicado en Madrid que viene de rodar “Todo lo otro”, una serie para HBO Max dirigida por Abril Zamora y “Maître d’armes” (“Maestro de Armas”) bajo las órdenes de Vincent Pérez.





Finalmente vas a poder concretar el sueño de comenzar a filmar la película “La Estrella Azul”.

Javier Macipe: La verdad que ha sido un proceso muy duro. La última vez que hablamos tuvimos todo tipo de complicaciones financieras derivadas del primer problema que hubo que fue por la pandemia, más la inflación de la Argentina y todo. Volvimos a España pensando cuál era la manera de readaptar la producción, de reestructurar todo, incluso la historia. Buscamos financiación allá; conseguimos parte, reestructuramos los sueldos y con todo eso conseguimos hacer la película viable.





¿Cuándo comenzará el rodaje y cuál será la primera locación?

Comenzaremos el 31 de octubre y la primera locación será una calle en el barrio de Los Lagos, al lado de la cancha de fútbol que hay ahí cerca de Los Silos. Y esa es un poco la imagen emblemática de la historia. Claro, la historia trata del viaje de un roquero español que se enamora del folclore, y el barrio de Los Lagos y el Patio de la Abuela (María Luisa Carabajal), siempre ha sido un lugar muy emblemático de donde han nacido tantos grandes folcloristas, tantos grandes canciones. Entonces hay varias locaciones por ahí.





Pepe Lorente, a vos te toca ponerte en la piel de ese roquero que se enamoró de Santiago del Estero e hizo una gran amistad con Carlos Carabajal. ¿Qué representa esto?

Pepe: Pues, se ha convertido realmente en un proyecto ya personal. Nunca fue netamente profesional, como de mercado comercial, porque Javier siempre ha planteado este proyecto como algo personal que ha teñido su propia vida y su vocación artística y ha sabido transmitirnos ese aire. Entonces, para mí, ahora es un proyecto personal, que se ha convertido en algo que me mueve muchísimo no solo a la hora de tocar la guitarra, sino artísticamente, en la manera de trabajar con Javier. La historia en sí misma es una historia que me toca profundamente; y es un punto en mi vida profesional también muy importante porque es el primer protagónico que voy a hacer en el cine.





Teniendo en cuenta que tanto el cantante como vos son de Zaragoza, ¿es un desafío muy fuerte el hecho de darle vida a un artista de tu tierra?

Pepe: Sí, sin duda. Lo que pasa es que con todo el tiempo que llevamos, lo que en principio era un handicap con mucha presión, se ha convertido en algo muy positivo después de lo que hemos ido grabando y la gente que hemos ido conociendo en Zaragoza; el tener la asistencia del mundo del rock y del mundo de la música y del entorno de Mauricio más directo, a través de mi propio compromiso y evolución con el trabajo, pues, ahora lo siento como una mano caliente que me ayuda y no como que me suponía mucha presión como al principio.





¿Te va a demandar algún tipo de transformación física?

Pepe: Básicamente es con mi rostro, con algo que él tenía muy particular y que tiene que ver con su “tupe” rocker que fue decreciendo en el último etapa de su vida, algo físico que es estar más delgado que menos. La primera vez que hice aquel viaje engordé bastante con las empanadas así que ha habido que ir quitando empanadas y harinas. Él era un tipo muy pintoresco así que sí, hay una apariencia muy rock en su ropa, pero básicamente lo que necesito es estar bastante delgado para estar en esa época de juventud que narra la película de su vida. Y toco la guitarra de oído, tengo capacidad para afinar y cantar.





¿Por qué “Estrella Azul”?

Javier: Porque representa el viaje del artista más puro. Mi lugar en el cine me gustaría que esté relacionado con la manera de entender el arte que tenía no solo Mauricio, sino también Carlos Carabajal o Atahualpa Yupanqui que son sus referentes, que son gente que no se refugiaban en las cosas exteriores, superficiales del negocio, sino que iban en el camino de la búsqueda de la pureza, de lo esencial, de lo humano.