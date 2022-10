La historia detrás del tema “Cicuta Remix”

07/10/2022 - 20:17 Pura Vida

A través de su productor, el rapero Trueno se conectó a la distancia desde EE.UU. con Peces Raros para pedirles permiso para jugar con las pistas originales de “Cicuta”, aunque los platenses jamás imaginaron que ese pedido iba a dar lugar a una versión compartida que acabaría por arrasar en las plataformas como una de las colaboraciones del año.

Del otro lado del teléfono, los músicos Lucio Consolo y Marco Veira dieron el visto bueno pensando que el músico oriundo de La Boca quería “samplear” algunas partes para darle creación a una nueva obra.

“Estábamos en Miami y ni bien llegamos me mostraron ese tema, me pareció re zarpado. Me flasheó la mezcla de rock y electrónica y el sonido me pareció muy innovador, tienen una identidad propia”, señaló el joven Mateo Palacios Corazzina sobre la música de Peces Raros. En diálogo con Télam, Consolo completó la historia y señaló que el “resultado” acabó por dejar “muy prendidos y electrificados” a sus integrantes: “Me llamó un día Tatool y me dijo que estaban muy copados con el disco y con ese tema en particular. Nos preguntaron si podíamos mandarles las pistas, pero jamás pensamos que querían subirse al tema”.

“Les mandamos todas las pistas, el instrumental sin las voces y ellos nos devolvieron por mail el tema tal cual con unas estrofas arriba cantadas por Trueno. Recién ahí nos dimos cuenta de que querían colaborar con nosotros. Todo surgía de una postura que era genuina, pero al principio caminábamos en la oscuridad porque no sabíamos si íbamos a pegar onda entre nosotros o si nos iba a copar el resultado”, señaló. Al final, siguieron trabajando con Tatool en el estudio de grabación para, ahora sí, concretar “una versión alternativa” de “Cicuta”: “Nos juntamos en el estudio y estuvimos toda la tarde tomando mate, hablando de la vida. También estuvo Lucas Vignale, un personaje más que entrañable, que terminó haciendo el video”. “Sacamos la canción y el video porque todos estábamos muy a bordo con lo que estaba pasando”, concluyó.