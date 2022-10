History pone al descubierto misterios inexplicables

09/10/2022 - 21:28 Pura Vida

History, con la conducción del actor, productor y director mexicano Humberto Zurita, estrenó la segunda temporada de "Inexplicable Latinoamérica", serie que se adentra en los misterios y secretos más protegidos de América Latina, una tierra plagada de riquezas naturales, culturales e historias únicas que nos resultan inexplicables.

Dará luz a misterios como los de los hechiceros, brujos y chamanes, casos de fantasmas y de muñecos malditos, los milagros vinculados a Dios, figuras inmortales y muertes extrañas, así como la historia de pueblos con místicas indescifrables.

Por el lanzamiento de esta nueva temporada, History realizó un evento virtual, del que participó EL LIBERAL, para toda América Latina que contó con la participación del host Humberto Zurita ("Reina del Sur", "Papito piernas largas" y "El Galán".





-¿Qué te llevó a interesarte en este proyecto?





La verdad es que me siento muy orgulloso, muy agradecido de que History haya pensado en mí. Poder estar un poco en los zapatos de William Shatner también es algo maravilloso para mí. El poderme encontrar ahora siendo el host de este programa tan exitoso, tan interesante, con tantas historias mágicas misteriosas que tenemos en Latinoamérica. La verdad es que es inexplicable para mí el poder estar aquí y el haber estado en un set y ver todo este trabajo de postproducción que se llevó a cabo para ver lo que yo acabo de ver.





-¿Cuán diferente para un actor productor de tu talla, y además director, fue ser presentador para darle la voz y la personalidad única a esta temporada de "Inexplicable Latinoamérica"?





Esta temporada me ha servido para entender más claramente lo que debemos hacer de ahora en adelante. Yo sé que el público nos va a seguir porque son historias realmente inexplicables, fantásticas, con una gran investigación y es un compromiso para mí muy fuerte el de poder estar representando o siendo el host de lo que es inexplicable por History. De verdad que me siento muy halagado, muy honrado y con muchas ganas de hacer las cosas muy bien. Hablas de mi voz, hablas del misterio, hablas de mi carrera un poco. Esto es algo que me rebasa en el sentido de que yo nunca había participado como host de un programa y menos de un programa tan importante como es "Inexplicable..." de History. Así que nada, de aquí en adelante vamos a tratar de seguir más a William Shatner para tratar de estar en sus zapatos y poder estar a su altura también.





-¿Qué te parecieron esas historias?





Tú sabes que aquí tenemos en Latinoamérica una cultura precolombina que tiene que ver con la llegada de los españoles a Latinoamérica, el hecho de que se mezclaron culturas y ellos ya traían sus anécdotas, sus historias de cuestiones inexplicables. Y en el caso de Latinoamérica, pues lo tenemos en todos lados.





¿Cuál te llamó más la atención?





Lo de la Virgen de Guadalupe es una historia que me conmueve muchísimo porque es una Virgen que para los mexicanos pues es la reina de México. Encontrarme con esta historia fue para mí muy placentero y muy mágico, muy interesante conocerlo. Todas las historias me conmueven, pero particularmente a mí, la Virgen de Guadalupe me llamó mucho la atención poder tocar pues este tema.









“QUIERO PENSAR QUE HAY ALGO MÁS GRANDE QUE NOSOTROS”

“En mi familia todos son creyentes; fui criado en la religión católica, incluso estuve en un seminario”

El prestigioso actor mexicano también se refirió a sus creencias religiosas. -¿Te declaras una persona escéptica o una persona crédula? Yo soy una persona que cree y mi familia, toda ella completa, somos católicos. Yo fui criado en la religión católica. Incluso estuve tres años en un seminario. Estuve estudiando para sacerdote, hace muchos años, muchos años. Y bueno, pues un día me di cuenta que no era esa mi vocación. Estuve en primero, segundo y tercero de secundaria, que sería la entrada a High School de los Estados Unidos. Y bueno, lo dejé. Pero hoy en día no soy practicante, pero mis raíces no las puedo arrancar del todo ni las quiero arrancar del todo. Quiero pensar que siempre hay algo más poderoso, más grande que nosotros mismos los seres humanos. Ojalá que así sea, porque dentro de todo, en mis anécdotas yo te puedo decir que yo acabo de tener una pérdida muy fuerte. Dos de dos mujeres a las que yo amaba profundamente, mi madre y mi esposa. Y pues me encantaría, me encantaría de verdad creer y tener esa fe como para saber que un día te vas a reencontrar con tus seres queridos.









EL ACCIONAR DEL ARGENTINO EN LA SERIE DE HISTORY

López Rega en “Inexplicable”

Cuando Zurita fue consultado si conocía la historia de López Rega, tras recordar que su mujer era argentina destacó que ella le habló “mucho de este personaje, y no solamente de él, sino de todo este círculo de políticos que recurrían a chamanes, a brujos y que incluso ella me contaba que tomaban decisiones, decisiones políticas a través de lo que consultaban con esta especie de oráculo. No he profundizado mucho en su historia, pero sé que viene de esos mundos alternos.









EPISODIOS DE “INEXPLICABLE”

“Los jóvenes siguen esta

cultura con los chamanes”

En “Inexplicables: Latinoamérica” hay episodios como “Chamanes y brujos”, “Mensajes de Dios”, “Muñecos malditos”, “Fantasmas” y “Muertes extrañas”. “Creo que de alguna manera es la mejor conclusión, porque creo que no todos sabemos la verdad cierta y creo que de alguna manera estos misterios tienen tantos años porque son misterios indescif r a b l e s p r á c t i c a m e n t e . ¿Compartes esta opinión?”, preguntó César Sabroso.

“Totalmente. Y ahora que hablabas de chamanes y brujos, curiosamente yo lo tenía aquí anotado porque me interesaba tocar ese tema. Hoy está muy, muy de moda, y siempre, desde que yo nací, a través de los pueblos yaquis, en la parte norte de mi país, también incluso en la parte sur y el centro de México, lo que es Oaxaca, esos lugares que ya los verán en nuestro programa de “Inexplicable...”, es muy interesante porque hoy mismo los jóvenes siguen esta especie de cultura de seguir con los chamanes”.l “Los jóvenes siguen esta cultura con los chamanes”.