Pettinato habló sobre la salud de su hijo Felipe tras el incendio

Invitado al programa “La Divina Noche”, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Dante Gebel por Canal 9, Roberto Pettinato no pudo esquivar hablar sobre su hijo, Felipe, quien sigue internado en una clínica dedicada a la rehabilitación de adicciones, tras el incendio que se produjo en su departamento en mayo pasado, y que se cobró la vida del médico Melchor Rodrigo.

Si bien, el fanático de Michael Jackson sobrevivió a la tragedia, debió iniciar de inmediato un tratamiento de rehabilitación.

Al respecto, el conductor y exintegrante de Sumo, señaló: “Lo de Felipe fue una tragedia muy grande que él está superando día a día. Estamos hablando del mundo de la adicción y él está luchando con eso de una manera espectacular. Está con gente que lo está cuidando mucho”.

Y agregó: “Es maravilloso cómo todos se atienden entre todos, porque estamos hablando del tema de la adicción. Él está luchando, se recupera día a día”. También habló sobre la institución que cobijó a su hijo: “Es una comunidad impresionante y, cuando se juntan para salvarse entre sí, es porque una parte no está haciendo lo que debería, por ejemplo, los gobiernos”, cuestionó.

“Estuve ahí con ellos y son increíbles. Todos han tenido problemas muy graves”, contó. Respecto de los comentarios que hicieron en los medios de comunicación sobre la tragedia en la que se vio involucrado su hijo, expresó que “hay gente que cree que la Justicia puede estar desparramada en cualquier área. La Justicia no está dentro de un programa de televisión. Ahora que hay gente que le resulte más sencillo sentarse en un medio, hablar e irse, eso es ética y moral de cada uno”.

El fatídico hecho tuvo lugar el pasado 16 de mayo por la noche, cuando en el departamento de Felipe (ubicado en el barrio de Belgrano) ocurrió un incendio en el que falleció su amigo, el médico neurólogo Melchor Rodrigo. Actualmente, la Justicia se encuentra en plena investigación de lo que sucedió. Según indicaron los resultados preliminares de las pericias, el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como un encendedor, un fósforo “o un papel previamente acondicionado para ser encendido”. De momento, el joven seguirá en tratamiento y su situación judicial se definirá cuando finalice la etapa de recolección de material probatorio.

Asimismo, se espera que su salud mejore para que pueda declarar al respecto. Lo que le sucedió a Felipe Pettinato impactó en toda la familia, según lo expresó meses atrás su hermana, Tamara.

“Fue un estallido que nos afectó a todos”, dijo. Por otra parte, la joven aclaró que ella no hace el papel de madre, como muchos aseguraron, y mencionó que su madre es la primera en estar al lado de él, pero que no se destaca porque no es conocida: “Me llama la atención que les llame tanto la atención porque creo que es lo que hay que hacer por alguien que uno ama, por un hermano, por un padre, una madre”.