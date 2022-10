Juan Minujín es camaleónico: se verá como Coppola

12/10/2022 - 20:04 Pura Vida

“Coppola, el representante”, la serie argentina en tono de comedia dramática que sigue la época de gloria profesional y excesos personales de Guillermo Coppola mientras representaba nada menos que a Diego Armando Maradona, inició su producción con el protagónico de Juan Minujín y con miras a estrenar en la plataforma Star+ en 2024, se informó el streaming a través de un comunicado.

Del sello Star Original Productions y realizada por Pampa Films, la ficción lleva el respaldo de importantes apellidos detrás de cámara, pues fue escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez, y cuenta con la dirección y supervisión general del cineasta Ariel Winograd.

También tendrá numerosas figuras en pantalla, con el ya mencionado Minujín como Guillermo Coppola, Mónica Antonópulos como Amalia “Yuyito” González, Joaquín Ferreira como “Poli” Armentano, Adabel Guerero como Alejandra Pradón, Agustín Sullivan como Carlos Menem Jr. También serán de la partida Alan Sabbagh y Mayte Rodríguez.

“En clave de humor, la serie de ficción gira en torno a Guillermo Coppola (Minujín), el mánager de uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo, quien intenta conciliar su agitada vida privada con un trabajo de tiempo completo que lo lleva a lidiar con las insólitas consecuencias de las acciones de su representado, cuyo cénit deportivo es seguido rápidamente por una etapa de franca decadencia”, explica la sinopsis oficial, que deliberadamente elude mencionar a Maradona por su nombre y apellido.

Compuesta por seis episodios de 45 minutos, “Coppola, el r epresentante” propondrá un punto de ingreso que capte algo del espíritu de la década del 90 en la Argentina, en la que Guillermo fue uno de los personajes más emblemáticos.

El relato tiene el visto bueno del propio Coppola, quien visitó el set en los primeros días de rodaje. Sin embargo, hasta ahora los responsables de la producción no explicitaron si Maradona será uno de los personajes que aparezca en cámara.

Estará basada en hechos reales, será filmada en Buenos Aires y Nápoles, y tendrá un extenso elenco que se completa con María Campos (Susana), Federico Barón (Daniel Scioli), María del Cerro (Karina Rabolini), Santiago Bande (Guillermo Coppola joven), Anna Favella (Domenica), Yayo Guridi (Flaco Manguera), Teté Coustarot (Presentadora), Diego Pérez, Nicolás Mateo (Cuneo Libarona), Roxana Randón (Ana, la madre de Guillermo Coppola) y Fabián Arenillas (Néstor Ibarra).

La historia de Guillermo Coppola con Maradona se inició en julio de 1985 y hubo una única condición para que Maradona aceptara ser representado por él: que no representase a ningún otro jugador. Junto a él recorrió el mundo y conoció a destacadas estrellas que reverenciaban con devoción al astro argentino, quien ya tuvo su serie, aunque no sin generar malestar en su primera mujer, Claudia Villafañe, la que no tuvo éxito para frenar la salida al aire de la ficción. Aunque “Maradona, Sueño Bendito”, tuvo el anuncio de una segunda temporada por parte de Amazon Prive Video, aún no se concretó el rodaje.

“Me encanta que Minujín haga de mí”, confesó Coppola apenas se conoció la noticia de su serie ficcionada, y contó que estaba llamando a los protagonistas de su historia uno por uno para explicarles que si hubiera modificaciones sería él quien se los haría saber.

“Pido permiso. Conmigo no lo hicieron”, puntualizó, en alusión a la serie de Maradona, donde Coppola fue interpretado por Leonardo Sbaraglia y Jean Pierre Noher. Sobre el personaje de Diego Maradona, Coppola aseguró que todavía no se sabe qué actor lo va a interpretar.

“Por supuesto pediría la autorización que corresponde, Diego estará en dos del total de los capítulos”, completó.

Habrá que esperar hasta 2024 para ver qué reacciones genera esta serie, para la cual Susana Giménez pidió específicamente que no la interpretara Eugenia la “China” Suárez, quien le dio vida en la biopic sobre Sandro.

Por el contrario, la diva había quedado satisfecha con la performance de Celeste Cid, quien la interpretó en la serie sobre Carlos Monzón. Finalmente, la encarnará la joven actriz María Campos, quien también canta, según lo adelantó la periodista Marcela Tauro. Y tiene su favor el talento y que su rostro no está mediatizado.