Thelma Fardin se abraza a la actuación y espera

12/10/2022 - 20:10 Pura Vida

La actriz Thelma Fardin protagoniza “Anaïs, el deseo consumado”, obra en la que encarna a la escritora Anaïs Nin, en una pieza en la que dice “se puede ver a una mujer llevar adelante su deseo sin medir las consecuencias” y mientras aguarda las instancias decisivas de su juicio contra Juan Darthés, quien declarará por primera vez en la causa el próximo jueves 20 en Brasil.

“Esta es una obra que tiene mucho erotismo y que inevitablemente incomoda. Esos dos puntos atraviesan al espectador y, también, está presente algo de la moral, porque es intrínseco a cómo fuimos criados. Hace pensar en las concepciones morales que tenemos, no porque las mencionemos sino por las cree n c i a s d e c a d a u n o ” , explicó Fardin en diálogo con Télam, sobre la puesta que llegará al teatro Border, de Buenos Aires, los viernes a las 22.

Con autoría de Lázaro Droznes, la pieza muestra un recorte de los diarios íntimos de la escritora francesa, naturalizada estadounidense, en la que se narran los vínculos amorosos de Nin con figuras como el escritor Henry Miller y su esposa June, con su psicoanalista Otto Rank, con uno de sus dos maridos y la relación incestuosa que tuvo con su padre, el compositor y pianista cubano Joaquín Nin.

Bajo la dirección de Virginia Lombardo, el elenco de la obra se completa con los actores Julián Belleggia, Esteban Coletti, Fiorella Camji, Emiliano Díaz, y Alfredo Martin.

Mientras desarrolla su tarea, Fardin aguarda que Darthés declare por primera vez desde el inicio del proceso judicial que se le sigue por abuso sexual, luego de que ella tuviera que presentarse en reiteradas oportunidades ante la justicia de Argentina, Nicaragua y Brasil, donde se sigue el juicio.

“Tenía mucha necesidad de estar arriba de un escenario y ponerme en la piel de un personaje. Apareció esta propuesta y me pareció muy seductor intentar aproximarme a esta mujer, con toda la fuerza que tuvo en su época, con esa capacidad de exponerse tanto y desde su arte contar su vida personal en una construcción que marcó su literatura”, dijo.