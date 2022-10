Iván Kasanzew: ''Maradona no fue un ejemplo positivo''

22/10/2022 - 21:06 Pura Vida

"Maradona: la muerte de Dios", explora al hombre debajo de esa camiseta N° 10. Y un poco cuenta como las adicciones, sumada con la gloria deportiva y la arrogancia que tenemos nosotros los argentinos, lo convirtieron a Diego en una persona sumamente extrema. Quizás uno de los atletas más extremos de nuestro tiempo".

Son palabras del periodista argentino Iván Kasanzew al hablar, en una entrevista con EL LIBERAL, sobre "Maradona: la muerte de Dios", película biográfica de Diego Armando Maradona que se estrenó en noviembre pasado en Latinoamérica a través de Primer Video (Amazon); y en Europa en Italia por Sky. Y se estrenará en ViX el próximo 27, tres días antes de lo que hubiera sido el cumpleaños 62 de la leyenda del balompié.

"Maradona, la muerte de Dios", es un crudo relato sobre los demonios del astro argentino: su infancia, las malas compañías, las agresiones a mujeres y periodistas, su expulsión del Mundial de Estados Unidos 1994 y su adicción a la cocaína. El documental, que cuenta con material inédito así como una variedad de entrevistas a Diego, fue nominado a los Premios Produ como "Mejor Serie o Película Biográfica".

Kasanzew, hijo del periodista Nicolás Kasanzew, presenta un documental con diez episodios: "El ángel blanco", "Dulce venganza", "Barrio privado", "Amor puro", "El infiel", "Love cocaine", "Tratamiento comunista", "Escándalo mundial", "Shoot the kill" y "La pelota no se mancha".

-¿Qué te llevó a realizar este documental y de la forma en que lo has presentado?

Definitivamente, cuando yo era un adolescente disfruté de los goles de Maradona, de las genialidades de Maradona, del Mundial de México 86, la victoria frente a los ingleses, que era muy especial para todos los argentinos, pero a medida en que me fui convirtiendo en un comunicador empecé a ver que algo estaba mal, que esta adulación excesiva y que este trato preferencial a Maradona no era bueno para nadie, sobre todo para él. Cuando no le ponían límites me parecía que estaba mal. Cuando decía cosas que no tenían sentido me parecía que estaba mal y nadie salía a desmentirlo o a contradecirlo porque no se podía tocar al ídolo, al Dios. Creo que le hicimos mucho daño a Maradona, nosotros los argentinos porque creo que todo el mundo necesita límites. La vida y las sociedades, para mí, funcionan con los premios y los castigos. Creo que construimos una persona que no fue. Como futbolista nadie puede dudar que fue, para mí, el más talentoso de la historia; el mejor, no sé, por el tema de las drogas, Si no hubiese caído en las drogas, posiblemente hubiese ganado mucho más y creo que indiscutiblemente hubiese sido el mejor. Eso no lo vamos a saber.

-¿Fue un ejemplo positivo para la Argentina y el mundo?

Inventamos una persona que no fue un buen ejemplo. Diego Armando Maradona no fue un ejemplo positivo, no lo es, creo que el mismo lo sabe, donde sea que esté él lo sabe que no fue un ejemplo positivo. Inventamos una persona que no fue y creo que hay que poner a cada uno en su lugar. Entonces, el documental desmitifica a Maradona, lo coloca en su lugar, creo que hay que tenerle mucha compasión y empatía a él y a su familia porque ha sufrido, pero definitivamente no merece ser tratado como un prócer. Para héroes lo tenemos a los héroes de Malvinas.

-¿Por qué el mensaje de compasión y empatía con Maradona?

Empecé el documental siendo sumamente crítico de la vida de Maradona, pero a medida que fui trabajando en el documental, y fue algo muy intenso porque cuando uno está explorando los momentos oscuros de una persona los empieza a vivir de alguna forma. Al final, me di cuenta de que fue una persona que sufrió mucho durante su vida, ¡muchísimo!, aunque él lo tapaba con su arrogancia, con sus frases, con sus escándalos, con sus controversias, pero en realidad fue una persona que sufrió mucho en su vida. Él mismo lo dice en el documental: "En un momento, Fidel (por Fidel Castro) me puso todo y yo no quise". Las drogas, me parece, que se lo comieron al personaje, a la persona. Yo comencé el documental cuando Maradona estaba vivo y lo terminé cuando Maradona había fallecido. Entonces, me parece que hay que tenerle compasión y empatía y hay que entender que nosotros también fuimos egoístas porque solamente nos importó el Maradona, genio, ganador y alzando la copa del mundo.

Iván Kasanzew tuvo dos encuentros con Maradona, el primero fue cuando recién empezaba como periodista y Maradona era entrenador de Racing Club Avellaneda.

"Ya se podía ver su agresividad, lo cuento en el documental, en algún momento se nos cruzan las miradas y él me insulta y yo lo estaba admirando, tampoco lo tomé mal, me llamó mucho la atención... empecé a descubrir allí a partir de ese momento a la persona, que no era una persona en paz", destacó el reconocido periodista.

Y el segundo fue en el Mundial de Alemania 2006, en donde se sacó una fotografía con él en Múnich, Alemania.

-¿Consideras que Diego Armando Maradona murió en vida?

Yo creo que sí. Yo creo que Diego Armando Maradona, debido a sus adicciones, no fue una persona feliz durante gran parte de su vida. Creo que su felicidad pasaba en los momentos donde él jugaba a la pelota, pero era una felicidad hasta ficticia porque, en realidad, la adulación y la fama no es la verdadera felicidad. Mientras él tenía la pelota, él le daba a la gente lo que la gente le pedía y lo mantenía, de alguna forma, activo, pendiente de su vida, de su carrera, sin distracciones o tantas distracciones, pero una vez que Diego se retiró del fútbol, aunque ya venía consumiendo sustancias, creo que ese fue el comienzo del final en cuanto a la persona misma.