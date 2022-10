Thiago de GH es también el favorito de L-Gante

22/10/2022 - 20:49 Pura Vida

Mientras hay fuertes rumores sobre el posible ingreso de un amigo íntimo de L-Gante a la casa de Gran Hermano, el referente de la Cumbia 420 aprovechó una consulta sobre el reality para mostrar su apoyo a Thiago Medina, el joven de González Catán que trabaja en el Mercado Central y que también se la "rebusca" como cartonero.

"Le quiero mandar un saludo a Thiago. Aguante y que no pierda la cabeza porque veo que es un pibito que cae bien. Que siempre mantenga los pies sobre la tierra porque es como dije hace un rato, a veces te quieren cuando no tenés nada, pero quizás cuando lograste algo ya no te quieren más", fue el consejo que el cantante le dio al concursante, durante una entrevista con el programa A la tarde, que conduce Karina Mazzoco, por América.

En ese contexto, reveló cómo hizo él para que no se le "vuelve la cabeza". "Tratando de ser normal, aunque te digan que no lo sos. A veces, siento que alguien se cree más que yo, pero no hay que creérsela. Nadie es mejor que nadie en este mundo, olvídate".

Y sumó sobre el concursante de GH: "Creo que Thiago no sabe que lo están viendo miles y miles de personas. Tendría que concentrarse en aguantar porque lo van a querer provocar. Me siento un poco identificado porque me pasó a mí también", cerró L-Gante.

El amigo íntimo del cantante

Por otra parte, el periodista Juan Etchegoyen, señaló en "Mitre Live", que comenzó a difundirse el nombre de uno de los amigos de L-Gante que podría convertirse en el próximo "hermanito".

"Me contaron hoy que esta persona que te voy a dar el nombre es de la íntima confianza del cantante, es íntimo amigo, y esta aparición en la casa se daría de la mano de un gran show del intérprete", dijo y agregó: "El nombre de esta persona es Luis Perdomo. Está todo muy avanzado para que se haga esto en Telefé". Además, el presentador señaló que Perdomo "es conductor y actor, y tiene una carrera en los medios". Por tal motivo, habría llamado aún más la atención de la producción de " Gran Hermano".