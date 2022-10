Josefina Pouso, la panelista que sobrevivió a un exitoso reality

23/10/2022 - 21:08 Pura Vida

Hay nombres en la televisión, sobre los que uno se pregunta cuál fue el camino que los llevó hasta ahí. Josefina Pouso, por ejemplo, la actual panelista de "Nosotros a la mañana", el programa que conduce Joaquín "El Pollo" Álvarez, pasó por distintos formatos antes de ser la chica que comparte información policial en este exitoso ciclo de eltrece.

Estuvo in "Intratables", donde necesitó empaparse de información política; después se la vio en "A la Barbarossa", y también en "LAM". Pero mucho antes, hace más de 20 años, su debut televisivo fue en el reality "Expedición Robinson", cuando aún no existían las redes sociales y lo que sucedía ahí no tenía el impacto expansivo que actualmente logran los programas.

"Mi mejor amiga me insistió para que me anotara y me parecía interesante el desafío de irte a una isla, ver cómo te arreglás en esas circunstancias, los juegos… eso me gustó. Me inscribió ella y fui pasando etapas, pero justo para las instancias finales estaba de vacaciones en México, no quise adelantar mi regreso, pero me esperaron y me terminé yendo a grabar a Punta Cana. Estuve re poco tiempo, 10 días más o menos, y no fui a jugar. Pensaba que éramos todos amigos, era muy romántica. No me agarró a los 40, me agarró a los 20", dijo sobre aquella experiencia, a poco de cumplir sus 45 años.

El paso de los años le sirvió para madurar no solo sus elecciones laborales, sino la manera en la que estaba experimentando la vida. Al respecto, reflexionó: "Para estar parada en este lugar, hay que animarse a romper con ciertos estigmas que uno tiene, que tiene que ver con la educación que recibimos y los parámetros bajo los cuales hay que construir una vida social y familiar. Ser versátil me ayudó a conocer gente que no tenía nada que ver conmigo y vivir la vida con mucha más libertad. Pasé momentos muy difíciles y cumplir 40 fue un momento bisagra en mi vida: durante un año me estuve separando del papá de mis hijas, que fue muy doloroso; me mudé a una casa nueva; cambié a mi hija de colegio. Pasaron muchas cosas que emocionalmente me rompieron y ahora agradezco por la mujer en la que me convertí. En ese momento, para mí era imposible salir adelante y ahora lo veo con felicidad".

Y sobre su presente laboral, agregó: "Estuve durante un buen tiempo como un jugador de fútbol que tiene el pase a su poder, porque pasé por un montón de espacios en los que no había estado nunca y la pasé súper bien. Y finalmente llegó la oportunidad de estar con el Pollo Álvarez, a quien quiero mucho y sentimos mucho respeto el uno por el otro, y un equipo que me hace sentir muy cómoda. Estoy re contenta".

Para su labor en "Nosotros a la mañana", Josefina Pouso, necesita estar informada sobre casos policiales, el plato fuerte que ofrecen distintos formatos. Sobre esto, contó: "Me resulta menos pesado que lo político, del día a día, que son más simples de abordar", dijo en comparación con lo que fue su experiencia en "Intratables", y sumó: "Me siento cómoda y me gusta que no nos estemos peleando. Dentro del equipo discutíamos con mucho respeto, entiendo que pensamos distinto, pero a veces con los invitados se vivían situaciones de destrato, chicanas, que te dejan en alerta. En cambio, al no ser un programa de debate, el magazine es más relajado".

Josefina se separó hace 5 años y tiene dos hijas, Morena y Helena.