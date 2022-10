El hombre más rudo del cine arribará al formato serie

25/10/2022 - 20:52 Pura Vida

Los que aman a Sylvester Stallone, cualquiera sea el personaje al que le dé vida, podrán disfrutar de su nueva faceta en las plataformas de streaming con el estreno de la serie "Tulsa King", del director Taylor Sheridan en la que se pondrá en la piel del capo de la mafia de Nueva York. Y aunque para eso tendrán que esperar al 2023, conocedora del fanatismo que genera la figura del inolvidable "Rocky Balboa", Paramount+ ya lanzó el primer tráiler oficial. "Creo que van a disfrutar de la serie tanto como yo disfruté hacerla", aseguró el actor.

"Tulsa King sigue al capo de la mafia de Nueva York, Dwight 'The General' Manfredi (Stallone) justo después de que lo liberan de prisión después de 25 años y su jefe lo exilia para instalarse en Tulsa, Oklahoma. Al darse cuenta de que su familia mafiosa puede no tener los mejores intereses en mente, Dwight construye lentamente un equipo a partir de un grupo de inesperados personajes, para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en un lugar que, para él, bien podría ser otro planeta", adelanta la sinopsis oficial.

Como se sabe, Sylvester se ha caracterizado por interpretar y protagonizar papeles de hombres rudos y duros como asesinos, policías, veterano de guerra o incluso gánster a lo largo de su extensa carrera. Así que, en Tulsa King su personaje no es la excepción. Sin embargo, para esta producción, el veterano actor de 75 años, a través de un video en sus redes sociales dio a conocer que, además de haber disfrutado de esta producción, la cual obtuvo su buena dosis de diversión, fue de un trabajo arduo.

"Esta fue una producción muy larga, difícil, emocionante y alucinante. Pensé que fue mucho tiempo estar afuera, pero valió la pena trabajar con un talento fantástico delante y detrás de la cámara"; manifestó.

El elenco se completa con Andrea Savage (I'm Sorry), Max Casella (The Tender Bar), Martin Starr (Silicon Valley), Domenick Lombardozzi (The Irishman), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel), A.C. Peterson (Superman & Lois) con Garrett Hedlund (Estados Unidos contra Billie Holiday) y Dana Delany (Body of Proof).

Cabe señalar que Stallone no formará parte de Creed III, la franquicia que se desprende de Rocky. Si bien formó parte de las dos primeras entregas de la trilogía como entrenador de Adonis Creed, interpretado por Michael B. Jordan, decidió dar un paso al costado en la película que llegará a los cines el 2 de marzo de 2023 por sus conflictos con Irwin Winkler.

"No tengo propiedad de Rocky. Cada palabra, cada sílaba, cada error gramatical fue mi culpa. Fue impactante que nunca llegara a suceder, pero me dijeron: 'Oye, te pagaron, entonces, ¿de qué te quejas?' Estaba furioso", explicó en una entrevista en 2019. Pero más allá de su enojo con el productor, continuó trabajando con él, aunque le dedicó varios reclamos públicamente. De hecho, es uno de los productores de Creed III.