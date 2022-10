Facu Trouve le pone imagen al lanzamiento de “Blessed”

26/10/2022 - 20:31 Pura Vida

Las carreras no se construyen de la noche a la mañana y Facundo Trouve lo sabe. Lleva años edificándose como artista, dejándose envolver por los sonidos desde que era un niño; admirando propuestas, aprendiendo a darle forma a la suya -con guitarra en mano, y sin ella-, eligiendo de qué manera darse a conocer.

A los 24 años, convencido de que “no hay que tener una licencia de músico para escribir canciones”, lanzó su primer sencillo “Blessed”, del cual estrena hoy su videoclip en Youtube.

“Blessed” nació de la “abstinencia” que le significó no poder sentarse a componer con la guitarra durante un viaje que hizo junto a su novia y un grupo de amigos, y que duró cerca de dos meses.

“Por distintas razones no pude llevar mi guitarra, entonces como no podía sentarme a componer, lo único que podía hacer para satisfacer ese deseo de crear era escuchar música y escribir”, dice Facu.

La letra y la música de “Blessed” le pertenecen a Facu Trouve, aunque aclara que “la producción y la estética sonora de la canción son obra de Gabriel Ponce, alias G Music, quien es parte fundamental del proyecto, sin él, probablemente, esta canción hubiera quedado guardada en las notas de mi celular como muchas otras”. ¿Qué lo llevó a lanzar oficialmente su proyecto “trouve”, con esta primera canción? Facu lo explica de una manera clara y contundente: “Las principales razones son dos. La primera es por una necesidad de mostrarle al mundo lo que hago. Creo que todo arte está hecho para ser compartido; que el simple hecho de tener una voz y algo para decir son suficientes motivos para dar a conocer una obra”, señala.

Y extiende la reflexión hacia la segunda razón, la cual “tiene que ver con la realidad actual de la escena argentina, donde desde hace años, muchos artistas vienen demostrando que se puede, que hay música para todos los gustos; que un artista no es un ser elevado que nace con un don, ni tiene comunicación directa con el cielo, sino que ser artista es un oficio como cualquier otro, para gente común y corriente, y que la única forma de volverte mejor -como en la mayoría de las cosas- es sentarte a trabajar todos los días”. Con un estilo pop, con influencias de RNB y soul, “trouve” está preparado para dar a conocer “muchísimo material que vengo acumulando a lo largo de los años”. Pero no solo ha ido multiplicando canciones, también sueños. “Obviamente tengo muchos sueños y metas. Uno de ellos es descubrirme y desarrollarme más como artista; definir una identidad propia tanto estética como sonora, y poder componer para otros proyectos”.

Como muchos, Facu Trouve inició su relación con la música desde muy chico siendo oyente, pero con la particularidad de que se “obsesionaba” con distintos artistas. “He sido fanático de Michael Jackson, y del pop latino, tipo Reik o Camila”, recuerda. “Después, a los 13 años he tenido mi primer acercamiento con la guitarra. Ahí he tenido mi etapa de rockero; soñaba con ser Slash, y hasta tenía una bandita con un grupo de amigos”. Pero como en todo, hay etapas. En la construcción artística de “trouve”, hubo un hecho “bisagra”. “Entre los 15 y los 16 años escuché por primera vez, ‘Multiply’, y me voló la cabeza todo el universo de Ed Sheeran. Ahí me di cuenta de que no hay que tener una licencia de músico para escribir canciones, y me obsesioné con hacer canciones todos los días”, cuenta. De ahí que no para.