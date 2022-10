Actor de Friends apuntó contra Keanu Reeves

27/10/2022 - 20:21 Pura Vida

Matthew Perry, el actor que inmortalizó a Chandler Bing en la exitosa serie "Friends", lanzará el 1 de noviembre su libro, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", que contiene sus memorias y entre las que figura la conversación que tuvo con su compañera Jennifer Aniston sobre su adicción al alcohol.

Pero la difusión, a la prensa, de algunos extractos de su flamante obra no solo están llamando la atención de numerosos fanáticos sino también generando repudio por desafortunados comentarios con respecto a Keanu Reeves, otro exitoso actor de Hollywood.

Después de revelar que Aniston lo había enfrentado en su camarín, mientras rodaban "Friends" por su problema con el alcohol, adicción que le demandó la inversión -según Perry- de "9 millones de dólares o algo así tratando de estar sobrio", ahora el actor volvió a levantar polvareda con un recuerdo que involucra a River Pohenix, el hermano de Joaquín, y Heath Ledger.

El intérprete recordó a los actores al hablar de que colaboró con el hermano de Joaquin Phoenix en "A Night in the Life of Jimmy Reardon" y comentó al respecto que era un genio. "River era un hombre hermoso, por dentro y por fuera. Demasiado hermoso para este mundo resultó. Parece que siempre son los tipos con verdadero talento los que caen", expresó.

Y agregó: "¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros? River era mejor actor que yo; yo era más gracioso. Pero ciertamente mantuve el tipo en nuestras escenas, lo que no es poco".

En otro fragmento volvió a mencionarlo cuando se lamentó por la muerte de Chris Farley: "Su enfermedad (la adicción) había progresado más rápido que la mía. Hice un agujero en la pared (de un golpe) del vestidor de Jennifer Aniston cuando me enteré. Keanu Reeves camina entre nosotros".

Tras este comentario desafortunado, que causó un estallido en las redes sociales, ya que Reeves goza de un perfil bajo, humilde y lejos de las polémicas mediáticas, Matthew Perry tuvo que salir a disculparse públicamente a través de un comunicado que fue emitido por la revista People, donde dijo: "En realidad, soy un gran admirador de Keanu. Elegí un nombre al azar, fue un error. Me disculpo. Debería haber usado mi propio nombre en su lugar".