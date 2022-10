HORACIO BANEGAS NACIÓ PARA CANTAR

30/10/2022 - 21:23 Pura Vida

Horacio Banegas es un artista que nació para cantar y que lleva a Santiago del Estero en la piel.

Es un autor que en cada una de sus canciones expresa un sentimiento genuino por su tierra.

Horacio, quien tiene la raíz musical prendida en su corazón, contará hoy su historia personal y profesional en “Soy Historia, con Ramón Álvarez”, producción de EL LIBERAL que se puede ver ingresando a www.elliberal. com.ar, a nuestro canal de YouTube EL LIBERAL Producciones, a nuestras redes sociales y por Canal 7 de Santiago del Estero, a las 14. Banegas, con sus hijos “Mono” y “Jana”, concibieron el “Sonido Banegas”.

Es la identidad sonora en la que Cristian “Mono” Banegas tiene mucho que ver con los arreglos que hizo a clásicos de su padre.

Las composiciones de Horacio están impregnadas, siempre, de un mensaje, de una reflexión.

Es, como lo dice el propio Banegas: “Yo siempre he sido un defensor de la palabra, que determina quiénes somos, cómo pensamos y sentimos. Mis obras se van redondeando de una expresión reflexiva”.

En su vasto repertorio, que va desde Los Banegas (con su hermano “Coco”) hasta su paso por el conjunto Los Tobas y desde los albores solistas hasta la actualidad, Banegas siempre, a corazón palpitante, expresó su amor incondicional a su tierra, a ese “pueblo que canta”, a esa “tierra que canta”, como bien lo expresa en “Santiago es pueblo que canta” “Le canto a Santiago, por supuesto, hablo de mi provincia, de su gente, de las cosas que he vivido, y eso es fundamental porque es una obra que va a quedar. Siempre analizo que un texto, una poesía, sea profundo y tenga contenido”, reflexionó el prestigioso cantautor.

“No estoy para adaptarme a las reglas comerciales y hacer música que no tenga connotación de raíz o expresión popular, de pensamientos y sentimiento que me ubican en el plano de mi provincia. He decidido ser un artista del pueblo antes que ser un producto comercial”, supo decirle a EL LIBERAL.

Parafraseando a su himno “Mi origen y mi lugar”, Horacio, en cada canción o concierto que da, de nuevo vuelve a sentir su sangre color de mistol y el duende del guitarrear tinquearle el corazón. Recientemente, en Buenos Aires, presentó su espectáculo “Santiago es pueblo que canta”.

Esa propuesta musical tuvo un cuerpo de canciones a partir del cual es posible iniciar un recorrido en la búsqueda del concepto que define la existencia cultural de los santiagueños.

“Con los años fui desechando el ego y la soberbia, porque fui aprendiendo que la chacarera, la vidala y la canción son más inmensas y trascendentes que yo”, reflexionó Banegas.

“En estos tiempos vertiginosos, el acto desesperado del ser humano de deslumbrar, los que son músicos se distinguen del resto porque tienen un proceso de formación y comunicación más íntimo, más de ceremonia consigo mismo, y seguramente cuando termine el show, en la oscuridad se escucharán sus latidos, su respiración,”, remarcó Horacio.

Horacio es un artista que no se quedó en el pasado sino que innovó. Y el “Sonido Banegas” es el mejor ejemplo de esa evolución.

Sin olvidar las raíces, Horacio innovó los sonidos y, de la mano de su hijo Cristian, le dio aires roqueros a su música. Y cantó junto a músicos santiagueños de otras vertientes, entre ellos los roquerísimos 100Mother Faca, el guarachero Dany Hoyos y Los Arcanos del Desierto.

“La música no tiene límites, todo es música. No soy de ubicar en un estante a la música porque, estoy convencido, todos somos seres afines, con un alma feliz por hacer lo que hace. Entonces, un músico, no importa del género que sea, siempre piensa y quiere a la música como nosotros”, contó.









LEJOS DE LOS ESTEREOTIPOS

Se define como músico y lo que hace es música

“No me ato a los prejuicios de la gente. Escucho respetuosamente las opiniones, pero la misión mía es armonizar con todas las vertientes musicales, sobre todo con las de Santiago del Estero, porque creo que la fusión es importante. Empezamos con el disco ‘Inmediaciones’, que es una fusión de sonoridades que no eran propias del folclore que hoy está tan instalado en la sociedad. La palabra folclore me queda grande a mí porque antes soy músico y lo que hago es música”, dice Horacio Banegas.