La actriz Mayra Hermosillo se dejó habitar por la jefa Enedina

01/11/2022 - 20:39 Pura Vida

El próximo 7 de noviembre, la señal A&E estrenará la tercera temporada de la exitosa serie "Narcos: México", ambientada en los años 90, cuando la globalización del negocio de las drogas se afianza, basada en hechos reales, que ponen por lo alto el talento de la actriz mexicana Mayra Hermosillo, quien interpreta a Enedina Arellano Feliz, jefa del Cártel de Tijuana.

En una entrevista exclusiva para EL LIBERAL, Hermosillo reveló la importancia de este proyecto en su carrera, así como también sus referencias a la hora de componer en papel. Además, no tuvo más que palabras de elogio para el artista puertorriqueño Bad Bunny, que se suma en esta temporada: "No lo conocía, y me sorprendió mucho el respeto que tuvo en el set. Uno pensaría que por ser un cantante así de famoso llegaría con otros aires, pero no. Fue una persona que estuvo, que observó, que se divertía con lo que veía. Le llevaban muy de vez en cuando el teléfono, lo revisaba, pero enseguida lo devolvía. Él estaba con muchas ganas de absorber, de entender, lo cual estuvo hermoso. Me sacó de onda, dije 'qué chido'. Tengo que hacer un video clip con él, (risas)", comentó feliz con los resultados que se verán en pantalla.

¿En ningún momento lo sentiste como una estrella?

Sí, pero desde la generosidad. Fue una cosa tipo: "Yo sé que soy famoso, pero esta es su serie y yo vengo de invitado". Eso me pareció muy bueno, creo que todos tendríamos que aprender de él. Da igual la trayectoria que tengas, sentirnos como invitados nos va a dar una visión más generosa de todo, y va a ser mejor para el proyecto.

¿Es Enedina un personaje que marca un antes y un después en tu carrera?

Totalmente. Y me gusta mucho no haber tenido una oferta para hacer otro personaje igual, eso lo agradezco tremendo. Creo que recién ahora entiendo por qué hago casting tras casting, porque lo que está sucediendo es que nos quieren ver diferentes. Si alguien quisiera que yo replicara a Enedina no me haría casting, haría una Enedina dos o tres, pero con diferente nombre. Agradezco mucho haber hecho un personaje así.

¿Qué sentís que te enseñó Narcos: México?

Esta serie me ha enseñado a que es muy importante no ser tan extremista, ni polarizar absolutamente todo o juzgar livianamente quién es el bueno y quién el malo, tanto en la vida como en la ficción. El tema de este proyecto es un tema muy sensible, violento, que ha modificado toda nuestra estructura social y vivencial, como también la forma en la que nos relacionamos con todo el mundo.

¿En qué momento de tu vida profesional te encontró Enedina?

Cuando me quedé con este personaje estaba en el conflicto de "yo se que esto es importante en mi carrera como actriz", pero no sabía hasta dónde iba a llegar, qué tanto me iba a modificar. Fue un proyecto que, te lo juro, me modificó humanamente, además de como actriz. Al comienzo yo prejuzgué: si era una producción enorme, entonces iba a haber gente déspota que me iba a tratar horrible, y fue todo lo contrario. Me encontré con gente que trabajaba en equipo, organizada, respetuosa, generosa, y yo decía "órale, qué fuerte esto, que desde el crew, desde la creación, desde la producción sean así". Son las imágenes que también nos vamos creando nosotros en el medio.