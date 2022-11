LOS PERICOS LLEVARON A SU UNIVERSO, CANCIONES UNIVERSALES

10/11/2022 - 21:40 Pura Vida

Canciones emblemáticas de Julio Iglesias, Roberto Carlos, Robi Draco Rosa, Jorge Drexler, Marco Antonio Solis y Miguel Matamorros son versionadas por Los Pericos en "Viva Pericos!", el último disco de la banda de reggae que mañana se presentará en Santiago del Estero en el marco de la 7ª Fiesta Forever Hits" que tendrá lugar en los salones de Zambra.

Ariel "Topo" Raiman, en un zoom exclusivo con EL LIBERAL, habló acerca de la flamante placa discográfica, del porqué de la elección del repertorio, de los invitados que tienen allí (Carlos Vives, Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar, y La Delio Valdez), del ayer, del hoy y del mañana de esta banda icónica en la Argentina.

Por otra parte, "Topo" manifestó su orgullo de volver a la "Madre de Ciudades", de donde es oriunda su esposa.

¿Qué los llevó a incluir en "Viva Pericos" versiones como la de "Penélope", "La Distancia", y cómo fue la selección de cada invitado?

Cuando surgió la propuesta de hacer el disco la idea era hacer un disco de versiones hispanoparlantes, pero que no sean las canciones de nuestro universo, del rock o del reggae, sino que queríamos ir por todo el cancionero general, que es gigante, y en el que hay canciones buenísimas de Roberto Carlos, Julio Iglesias. Hubo que buscarlas y transformarlas en nuestro universo para que parezcan canciones nuestras. Nos pasamos meses escuchando y una vez de que tuvimos una lista larga de canciones había que empezar a grabarlas y ver cómo nos quedaba. Todo el tiempo hacemos una analogía con la ropa, porque vemos una ropa en la vidriera y decimos "qué lindo", pero después hay que ver cómo te queda. Eso es lo que hicimos. Empezar a grabar, escuchar y ver cómo quedaban las canciones. Lo mejor que quedó son estas canciones que están en el disco. Después fuimos incluyendo a los amigos que nos parecían que estaban bueno para tal y otra canción. A Carlos Vives le gustó ir por la canción por Soda y quería meter instrumentos, producir. En ese tema se escuchan acordeones y guitarras que él grabó, porque no solo cantó. Con "la Delio" grabamos con la banda entera, que es una banda de cumbia que nos parecía que en las canciones regionales mexicanas iban a quedar bien. Y lo mismo pasó con el "Note Va Gustar", que es un gran amigo y que nos parecía que iba a quedar bien en esa canción que es de Drexler, que también es uruguayo.

¿Lograron ponerle un ropaje nuevo a estas canciones para atraer a las nuevas generaciones?

La gente que escucha a Los Pericos ya sabe de qué viene. Yo creo que lo que hicimos fue transformarlas en canciones nuestras, no sé si se amplió la gente, pero a la que está acostumbrada a escuchar a Los Pericos le está gustando como versionamos. Por ahí, hay gente que escuchaba "La Distancia", en otro estilo y que de pronto paró la oreja y dijo: "Ah, mirá Los Pericos haciendo esto, qué interesante"; o de Julio Iglesias, que no es nuestro público. Por ese lado, puede ser que se haya ampliado el público.

Desde 1987 cuando lanzan "El ritual de la banada" hasta hoy, ¿cuál es el balance de estos casi 36 años de trayectoria?

El balance es bueno. Yo arranqué teniendo casi 18 años y todos éramos muy chicos, muy pendejos, muy jóvenes. Y si bien lo tomábamos en serio, era también una especie de juego. Hoy en día es un medio de vida ya, y toda la evolución que llevó a eso, todo lo que nos hizo viajar, conocer; la cantidad de conciertos que hicimos, de disco, de gente, es una superevolución. Si hacemos un balance estamos contentos con cómo viene todo.

¿Qué significa seguir andando, componiendo, apostando a lo que han hecho desde que tenían 18 años?

Es todo positivo. Todo el tiempo tenemos ganas de estar de gira y estar tocando. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de generar algo nuevo para que nos lleve a seguir girando y tocando. Si no grabamos más disco yo creo que podríamos seguir tocando, pero nos gusta seguir vigentes, componiendo, seguir en estudio, es de lo que vivimos. Nos apasiona estar haciendo esto que hacemos. Siempre hay algo nuevo que nos hace seguir adelante.

¿Qué los llevó a tomar el reggae como bandera musical?

En la Argentina escuchamos mucha música extranjera y nos criamos con el rock en los 80, y con el New Wave, y dentro de eso venía el reggae. Entonces, cuando escuchamos a bandas como The Police, The Clash que no era jamaiquinas sino inglesas, que estaban con el reggae, empezamos a meternos. Al principio, hacíamos más new wave, después comenzamos a estudiar un poquitito, apareció Bob Marley, a entender que era una música que venia de Jamaica, que era reggae y nos parecía copada hasta que llegamos a Jamaica. Fuimos entrando de a poquito.