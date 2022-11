Grave hecho en la casa de Gran Hermano: Alfa "quebró los límites de respeto" con una desagradable frase a "Coti"

11/11/2022 - 09:35 Pura Vida

La gala de Gran Hermano de este jueves por la noche, tuvo de todo. Desde el inicio, Santiago del Moro anunció: "Qué programa difícil porque en la casa pasaron cosas que no deben pasar. Los tiempos han cambiado y hay cosas que se dicen o supuestas bromas que no pueden pasar más".

El conductor hacía referencia al video de un grave incidente que tuvo lugar en la habitación de los varones y en el cual Walter "Alfa" tuvo un comentario grosero y violento contra "Coti".

"Estaban en el cuarto de los chicos y había algunas chicas ahí. Alfa tuvo un comentario muy desafortunado y espantoso hacia Coti. Te vamos a mostrar toda la secuencia y te vamos a mostrar qué va a pasar con Alfa de ahora en más en este certamen".

Luego, Coti, Maxi y Juan charlan en la cocina: "¿Se zarpó con vos, no?", le preguntó el taxista a la correntina. "Sí. Yo le estaba diciendo basta porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Primero estaba acostado. Me dijo 'me estoy por cambiar, estoy en bolas. Tapate los ojos'. Me tapo los ojos. Él se levanta y se cambia y me dice 'no me mires, me estás espiando'. Le digo 'che, dejá de joder'".

¡Esto fue lo que pasó! "Alfa" tuvo un repudiable gesto con Coti y toda la casa se involucró.



Seguí #GranHermano en https://t.co/Ppl6jikuoa #GH2022 pic.twitter.com/4Ebp1T7nLS — Gran Hermano (@GranHermanoAr) November 11, 2022

"Y en un momento se acuesta, se tapa con la frazada y pone la mano así, tipo levantada y me dice 'mirá, mirá, mirá'", concluyó.

Luego la producción mostró el audio de lo que dijo Walter Santiago: “Mirá 'Cotita'. Diez de circunferencia 'Cotita', mirá un desodorante".

Maxi intervino de inmediato y le pidió que se ubique ya que él tiene 60 años y que le habla a una joven que podría ser su nieta. En ese momento Walter le dijo que todo era una broma.

Más tarde, en la cocina, el participante negó sus palabras, aseguró que jamás llamó "Cotita" a Constanza y la tildó de loca, lo que enfureció aun más a todos los que presenciaron el desafortunado hecho.

Minutos después, Gran Hermano llamó a Walter al confesionario: "Te convoqué para referirme a la situación que mantuviste con Coti. No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas ese tipo de conductas en mi casa. El reglamento es muy claro sobre los límites del comportamiento. Se te aplicará una sanción, que será comunicada en su debido momento", le dijo.

Y en la gala en vivo añadió: "Ocurrió un episodio inaceptable en esta competencia que te tuvo como protagonista dentro de la casa. Mi decisión Walter, es que estás nominado".