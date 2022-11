La pelota ya rueda y no solo los futbolistas van detrás

20/11/2022 - 20:57 Pura Vida

No debe haber evento que impacte en mayor o en menor medida en la vida de todos como el Mundial de Fútbol que ayer vivió su gran ceremonia inaugural en Qatar. Y hasta ahí viajaron muchísimas figuras famosas argentinas, mientras que quienes se quedaron en el país para seguir por televisión los encuentros que disputará la Selección Nacional, comparten sus cábalas y las sensaciones que los atraviesan y los conectan con millones de personas.

El conductor Mariano Iúdica anticipó que cada encuentro de la "Scaloneta" se vivirá con un ritual de "mil cábalas". "Nos juntamos con amigos de mis dos hijos varones, mi esposa y cuatro amigos. Los partidos de la mañana, se miran con un súper desayuno en el living; y el de la tarde, con un asado en el quincho", reveló a Noticias Argentinas el hincha fanático que River Plate, que además de ponerle fichas a Messi, sueña con que Julián Álvarez sea una de las principales figuras del equipo. "Tengo dos hijos varones y estamos muy entusiasmados desde el Mundial anterior, con la esperanza de viajar en diciembre en caso de llegar a la final", anunció.

Por su parte, la actriz Sol Estevanez, la hermana de Sebastián, también se confesó ansiosa por el debut de la Argentina. "Siempre acostumbro seguir este tipo de eventos, veo todas las noticias referidas a este tema. No me lo pierdo por nada", dijo y confesó que desde el Mundial de Brasil 2014 adoptó como cábala ver cada partido en un lugar distinto, y en caso de llegar a una definición por penales, prefiere no verlo. "Veo como favoritos a Argentina, Francia y Alemania", señaló.

Aunque no es un "futbolero", el prestigioso actor Arturo Puig reconoció que la Copa del Mundo podría darle "una alegría" al público argentino en un contexto de crisis. "Si los partidos son a las 7 de la mañana, no me voy a levantar para verlo, prefiero verlo en diferido", explicó el actor que en 2023 protagonizará junto a su esposa, Selva Alemán, la obra "Largo viaje de un día hacia la noche".

La bailarina Laura Fidalgo también se confesó amante de los eventos deportivos, a los que los vive como una fiesta. "Lo que más me gusta es que podamos dejar de lado las diferencias y rivalidades para unirnos en un solo corazón y alentar a la Selección Argentina", destacó la exjurado del ciclo Bailando por un sueño que conducía Marcelo Tinelli. Y aseguró que buscará la manera de organizar sus compromisos con su estudio de danza para poder ver cada partido acompañada. "Soy muy pasional y todo lo que tenga que ver con mi país me genera mucha emoción, porque me recuerda a cuando representaba a la Argentina en competencias de baile. Tengo una camiseta que uso en todos los partidos hace muchos años y además, siempre le rezo a la Virgen de San Nicolás, que la dejo al lado del televisor", comentó.

El que sí se mostró lejos de esta pasión argentina, fue el actor Juan Palomino, quien se sinceró: "Son tiempos complejos, y como dijo mi querido colega Joaquín Furriel, ver a 22 millonarios corriendo atrás de una pelota en un Mundial y encima en Qatar me la baja". Aún así reconoció que verá algunos partidos, pese a que le disgusta que el país árabe sea sede: "Me hace ruido, con una mirada tan conservadora hacia las diversidades y los derechos humanos en pleno siglo XXI. Eso me produce una distancia por primera vez en tanto tiempo".