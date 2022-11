"Chano" contó que teme que le hagan algo malo

21/11/2022 - 21:51 Pura Vida

Con el lanzamiento de nuevas canciones como "Oración al sol", y shows en público, como el que dio el fin de semana en La Plata, "Chano" Moreno Charpentier se muestra atravesando una nueva etapa de su vida, lejos de aquel brote psicótico que puso en riesgo su vida tras recibir un balazo de un policía en un confuso episodio.

Sin embargo, tras su presentación, pasada la medianoche del domingo, el artista publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes que llenaron de preocupación a sus seguidores. "Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más .Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía", escribió.

Y siguió: "Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo, porque sé que es gente transitoria y random".

Pero en un tercer posteo, fue más allá: "Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo: 'Chano, cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura'".

En el mismo mensaje, aclaró: "Nunca viví algo así. Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo". Y en un tuit final, continuó con la idea de la "gente oscura". "Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada".