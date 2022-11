LA SELECCIÓN ARGENTINA SUMÓ RATING Y DECEPCION

22/11/2022 - 22:25 Pura Vida

Por Mónica Andrada (De la Redacción de EL LIBERAL)



El fútbol nos iguala. Aunque algunos estén a metros de los jugadores y otros, sentados a miles de kilómetros frente a la pantalla de un televisor, el aliento es el mismo, y la decepción ante la derrota, también.

En una época en la que el encendido de la TV viene siendo muy bajo, con picos de 21 puntos y, pocas veces de 23, solo con realitys como "Gran Hermano", el debut de la Selección Argentina de Fútbol en el Mundial de Qatar logró llevar esa marca a picos de 38. Es decir, muchísimas personas madrugaron ayer con la esperanza de ver ganar al equipo que conduce Lío Messi y dirige Leonel Scaloni, por cuyo apellido, el seleccionado se hizo famoso como "la Scaloneta".

Pero el triunfo no sucedió y la frustración también atravesó a todos los argentinos por igual. Las caras largas no las cargaron solo los anónimos, también famosos como Lali Espósito, quien después de haber gritado el gol de Messi, de penal, mostró su malestar por los puntos anulados a raíz de la ley del "offside", amparados en la revisión del VAR: "Creer o reventar en esta verg... de tecnología eh...", manifestó la cantante, en Twitter, luego de que no cobrasen el gol de la Selección por un hombro fuera de posición.

Y cuando terminó el partido, la exjurado de "La Voz Argentina" se despidió de sus seguidores mostrando su enojo por el mal partido jugado: "Me voy a dormir chau. Argentina te amo".

La crítica más fuerte fue la de Luciana Salazar al sostener que el equipo planteado por el DT no fue el mejor para enfrentar a Arabia Saudita: "Mas allá de cómo termine este partido, se lo ganó en la pizarra Renard a Scaloni", posteó.

Antes había comentado: "Por favor, el rival más fácil del grupoooo. Te lo pidoooooo, Argentina". Y Mónica Ayos, desde México compartía: "Pero es en serio?? Siempre vamos a sufrir de esta manera??? LPM Vamosss carajoooo".

Pablito Lescano también dejó su sentir en la red social: "Qué hermosa piña en la boca que me dio este primer partido", escribió; y Nik sorprendió con una alusión a la relación del futbolista Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. "Por favor, a De Paul saquenlé los botines que dicen 'Tini' y pónganle unos de verdad", en referencia al detalle que había mostrado el delantero en el calzado hace unos días.

Al respecto, luego de escuchar a los comentaristas deportivos decir que De Paul fue el más flojo, Estefanía Berardi, la panelista del programa "Mañanísima", de Ciudad Magazine lanzó: "No la culpen a Tini, hay que hacerse cargo cada uno de sus errores".

Por su parte, Karina Jelinek se divirtió con la idea del VAR y lo comparó con el escenario para tomar tragos: "Si ponen un bar, sí que iría", bromeó, mientras Paula Chaves intentaba poner un manto de piedad. "Hay que levantarse, sin importar lo que pasó en el partido". Y el exfutbolista Sergio "Kun" Agüero posteó: "Estamos bien tranquilos", ante la pregunta sobre los goles anulados.

Con el partido previsto para las 7 de la mañana, las apariciones de los famosos en las redes sociales comenzaron bien temprano. Así Ricardo Montaner se mostró feliz, en la previa, cargando a su nieto Apolo, hijo de Mau y Sara, que lucía la camiseta celeste y blanca.

Mirko y Marley en cambio, en una nueva edición de su ciclo "Por el mundo mundial", lo vieron en vivo y en directo y el nene que acaba de cumplir cinco, se sacó fotos en las inmediaciones de la cancha, lo mismo que Marcelo Tinelli que fue a Qatar con su hijo Lolo, su primo "El Tirri", los productores "Chato" Prada y Federico Hoppe y amigos.

Ahora resta ganar los próximos dos partidos que quedan de la fase.