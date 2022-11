MARLEY, LISTO PARA EL DESAFÍO

25/11/2022 - 20:53 Pura Vida

Si se habla en términos futbolísticos, se puede decir que Telefé gana por goleada a sus competidores, y de manera ininterrumpida desde hace 5 años, posicionándose como el canal más visto de la televisión argentina. Y con la vuelta del reality "Gran Hermano" está obligando al resto de las señales de aire a ajustar sus programaciones para no caer en picada. América, por ejemplo, sumó el fenómeno del encierro voluntario en la casa más famosa al contenido de algunos de sus programas como LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito.

Pero, volviendo a la analogía con el fútbol, Telefé mantiene la actitud de un equipo que va perdiendo y no de uno que va ganando, porque no se relaja y sus productores están constantemente generando nuevas jugadas. La más nueva, aunque ya grabada, es la versión argentina del reality "The Challenge", un programa de gran impacto a nivel mundial, que involucra a figuras famosas en distintos desafíos, y que arribará a la grilla del canal de las pelotitas con la conducción de Marley.

El cambio, a mediados de diciembre

Ahora se supo, según el diario Crónica, que tras el pronto final de la telenovela turca "Züleyha", el programa de Marley será el encargado de cubrir el bloque de las 19 horas a mediados de diciembre, con la producción de Boxfish detrás.

"The Challenge" reunirá a 18 participantes, todos celebridades argentinas, y los enfrentará a lo largo de 18 días de juegos de supervivencia atravesados por la necesaria astucia, fuerza y destreza, por un premio final de 15.000 dólares, según informó la panelista Maite Peñoñori en su cuenta de Instagram.

Y si el formato argentino sigue con la tendencia mundial, los televidentes podrán esperar ver a sus famosos favoritos al aire libre, en escenarios de altura, sobre suelos barrosos o inundados, así como con escollos que plantean mayor dificultad. Sol Pérez, una de las invitadas al ciclo, y actual panelista en el debate de "Gran Hermano", aseguró que "nunca se vio algo así en la Argentina. Es impresionante lo que se viene".

La influencer estará acompañada por Sofía "Jujuy" Jiménez, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Virginia Elizalde, Carolina Duer, Floppy Tesouro, María Fernanda Callejón, Julieta Puente, Benja Alfonso, Yeyo De Gregorio, Lizardo Ponce, Fernando Burlando, Rodrigo Cascón, Jonás Gutiérrez y Rodrigo Mora, según informó Ángel de Brito en sus redes sociales.

El debut de este nuevo reality dará origen a otra competencia interna, la que protagonizarán Marley y Santiago del Moro, el actual conductor de "GH2022", para descubrir quién capta el mayor feeling con el público y gana así el liderazgo en la pantalla. Claro que ya hay una diferencia. El programa de Marley saldrá por la tarde, y el de Del Moro integra la franja del prime time. No obstante aún no está nada definido con respecto al horario en el que los televidentes podrán ver a los famosos desafiándose ante distintas pruebas.

Pese al hermetismo con el que la productora intenta resguardar las grabaciones del reality, no solo se filtró la lista de participantes sino también quiénes son los famosos que llegaron a las semifinalistas. En este caso fue una personalidad del espectáculo, Adriana Bravista, quien publicó los finalistas del "reality".

El nuevo ciclo ya tiene a sus posibles ganadores y ellos son: la deportista Julieta Puente; la modelo Claudia Albertario; el actor Stéfano 'Yeyo' De Gregorio y el 'streamer' Oky, luego de haber logrado superar las pruebas físicas y de supervivencia. Los cuatro tendrán que definir quiénes irán a la final para competir por el tentador premio.