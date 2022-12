VIDEO | Rodrigo De Paul subió al escenario durante el recital de Tini Stoessel y se llevó una ovación

23/12/2022 - 09:43 Pura Vida

Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la Selección argentina de fútbol, fue el invitado especial al gran show que Tini Stoessel brindó en el Campo Argentino de Polo.

Mientras los chicos de Airbag interpretaban el Himno Nacional Argentino, el mediocampista apareció en el escenario con el trofeo en sus manos, lo que desató una ovación que agradeció haciendo un corazón con las manos.

"Me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te merecés esto y todo lo que te pasa", dijo recordando también lo difícil que fue salir adelante tras la dolorosa derrota ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar.

"Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más. Te agradezco por este momento único que vivimos y estoy feliz de que pueda ser a tu lado", le respondió Tini Stoessel, quien vestía una camiseta de la Selección Argentina.

