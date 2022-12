''SOY HISTORIA'' SE METIÓ EN EL CORAZÓN DEL SANTIAGUEÑO

27/12/2022 - 20:54 Pura Vida

A veces, las mejores experiencias llegan con un "sí". Algo así le sucedió al músico Ramón Álvarez cuando aceptó la propuesta de EL LIBERAL para probarse como conductor de un ciclo audiovisual que iba a tener pantalla en Canal 7, con su vasta influencia en el interior provincial, y también en el canal de Youtube del diario y en sus redes sociales.

Hasta ese 25 de julio, en el que debutó con "Soy Historia, con Ramón Álvarez", con una entrevista al grupo Ahyre, este joven músico acumulaba 27 años de andar tocando su charango, componiendo y subiéndose a los escenarios. Calzarse el traje de "entrevistador" era una tarea nueva, y la hizo a su manera. Abrió una ventana para que el público recibiera de los artistas sus canciones y también su propia vida.

"Ha sido un desafío tremendo que no tenía planeado, pero cuando me llegó la idea de don Oscar Gerez (secretario de Redacción de EL LIBERAL), de entrevistar 'de músico a músico', me ha gustado, porque yo venía haciéndolo por Instagram, en la pandemia. He aprendido muchas cosas. Ha sido enriquecedor compartir con los músicos una charla, ya no tanto de música sino de sus vidas. Y creo que cuando le he puesto el nombre 'Soy Historia', ése era el fuerte del programa, saber sus historias, las que mucha gente no conoce porque siempre los ve arriba del escenario. Entonces, se ha generado un ambiente muy cálido de charla, y en el medio había música", contó Ramón, dueño del Estudio Pugliese donde grabaron cada uno de los 35 episodios, con excepción del último, emitido desde el Centro Cultural Homero Manzi, con Jorge Daniel Véliz, y Los Libras.

Si hubo algo que caracterizó al programa, además de distintas repercusiones en redes sociales como Tik Tok, es que no se centró en un solo género, sino que amplió la mirada a todo el potencial musical de la provincia, donde se crea folclore, rock, guaracha y música urbana.

A lo largo de los 35 encuentros, Ramón Álvarez descubrió el patrón que se repite en la mayoría de los músicos: hay mucho sacrificio, y lucha por defender sus composiciones. "Desde el Grupo Octubre, que lleva 50 años haciendo música, pasando por Alito Toledo (de Los Manseros), Marcelo Mitre, Horacio Banegas, la gente del rock, la del género urbano, todos experimentan el sacrificio del músico por llevar adelante sus sueños, por defender sus composiciones, más hoy que la industria musical está muy difícil. Hay una fuerte lucha por defender lo que es la música de Santiago del Estero porque se está perdiendo y no porque no se esté creando sino porque están cerrando lugares para darle espacio a otra música", dijo al respecto.

Y en ese contexto, rescató el hecho de que "Soy Historia" significó para algunos artistas una suerte de "revitalización" de sus caminos. "Ha habido colegas que después de pasar por el programa llamaban para agradecer las repercusiones, o confesar que venían un poco 'abatidos' y que volver a compartir lo que les gusta hacer y contar el porqué lo hacen los llenó de nuevas energías y nuevos proyectos", explicó.

Ramón Álvarez no estuvo solo en este desafío. Muy cerca tuvo a Gonzalo Pacheco, a cargo de la filmación y la edición de los videos; la colaboración de Ismael Vieyra y Florencia Chaparro, del fotógrafo de EL LIBERAL, José David Gómez y el periodista Marcelo Jozami.

La lista de los artistas que pasaron por "Soy Historia", es puro talento: Ahyre, Jorge Daniel Véliz, Marcelo Mitre, Carolina Haick, Vero Sardaña, Alfredo "Alito" Toledo, Fredy Argañaraz, Armando Santillán, Victoria Ojeda, Javi Jorge, Valeria Díaz, Pablo Carabajal, Marcelo Flores, Ramiro Lemos, Cuti Carabajal, Los Capis, Guilli Amín, Gabriel Banegas, Guillermo Corbalán, Exequiel Sánchez, Dario Tévez, GmusiK, Emi Zapata, Nando, dj Fer Leal, AveManthra, Aldana González, Nico Carabajal, José Suárez, Luis Arias, Grupo Octubre, Alfredo Lugones, Mariana Santillán, Jovita Subire, Dani Carabajal, Santi Bravo, Soles y Lunas, Kalama Tropical, Los Carabajal, Manolo Herrera y las Sacha Guitarras, Horacio Banegas, Los Arcanos del Desierto, Caroso Monges, Salitral, Los Kijanos, Los Alfiles, Huguito Flores y el Supper, Orellana Lucca, Dany Hoyos, Johnny Mendizábal, Los Santiagueños del Río y Bandeñas. Algunos de ellos formaron parte de ciclos especiales dedicados a La Banda, Clodomira y Colonia El Simbolar.