ARNALDO ANDRÉ: "SOY UN SEDUCTOR NATO"

Coronado por la historia como uno de los grandes galanes de las telenovelas argentinas, en enormes éxitos como "Piel naranja" y "Amo y señor", Arnaldo André vuelve al teatro con "El enganche", obra de la década del 80 del autor argentino Julio Mauricio que protagoniza junto a Miriam Lanzoni bajo dirección de Osvaldo Laport y que estrena hoy en el teatro Broadway.

La historia es simple y está llena de ternura sobre dos personajes (una prostituta y un hombre común) que se encuentran en una cita y donde lo interesante, según André, "es que el público va a ir descubriendo a los personajes a lo largo de la obra y no todo lo que se dice es así sino que se podrá ir ahondando en un mundo interior que primero no aparece muy rico en estas personas que no son ganadoras".

"Se habla un poco de la vida, del mundo, de lo difícil que es transitar por la vida y lo que tiene Julio en esta obra, además de una inmensa ternura hacia sus personajes que te conmueve, es un diálogo con un texto muy cotidiano que es como si estuvieras escuchándolo en la calle".

"El enganche", definida por el actor como "una comedia con toques muy románticos" se podrá ver de viernes a domingos en el teatro porteño, además de que saldrá entre semana de gira por localidades de la Costa Atlántica a partir del 16 de enero próximo.

La idea de hacer esta obra surgió por recomendación de Luis Brandoni, a quien André contactó para que lo dirigiera en otra obra de autor extranjero, pero que no pudieron concretar por compromisos profesionales

Volvés al teatro donde te hiciste famoso con "40 kilates", junto a Mirtha Legrand en 1970.

Esa obra con Mirtha fue la que me sirvió de trampolín y a partir de ahí no paré de trabajar, pero más allá de las elecciones teatro-televisión, yo creo que ningún actor te va a decir honestamente que prefiere una cosa por sobre la otra porque en este medio lo que queremos, por sobre todas las cosas, es actuar. Si me preguntás qué imagen tengo yo de un actor que no trabaja es la de un automóvil abandonado en la calle con las ruedas pinchadas y las chapas corroídas, nosotros tenemos un motor adentro que necesita estar en funcionamiento. Cuando uno está actuando lo siente y no es solamente por el dinero, que es importante lógicamente, pero fundamentalmente se trata de mantener ese motor en funcionamiento.

En la TV fuiste uno de los grandes galanes, ¿cómo lo construiste?

Son cosas también de uno, en mi caso, yo soy un seductor nato y creo que eso me ayudó mucho para construir al galán. Me decís si soy romántico y eso me pudo haber ayudado a construir al galán, no lo sé, pero soy apasionado para todo y volcar mi grado de seducción por la pasión que pongo para todo lo que hago me ayudó mucho a construir al galán.

Después fuiste virando hacia papeles más ligeros.

Como soy un tipo de aburrirme rápido, la repetición de esos personajes en un momento me cansó y empecé a pedir por favor que me llamaran para otros papeles, yo quería hacer comedia, pero en ese momento que era el auge de programas como "La banda del Golden Rocket" o "Son de Diez", mi representante me dice que en los canales le señalaban que yo no era el tipo ideal para papeles de comedia. Eso me rompió el alma y decidí irme a EE.UU. a estudiar cine. Estando allá, un día me llama mi representante para hacer un papel en un programa de Guinzburg y me volví inmediatamente, se grabaron dos capítulos y al día siguiente de la emisión del primero, esa misma persona de Canal 13 que había dicho que yo no servía para la comedia me estaba ofreciendo hacer "Gerente de familia", que hice por tres temporadas. Yo quise romper esa imagen del galán intocable.