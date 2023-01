María Susini enfrentó a Gaetani por su marido

07/01/2023 - 20:18 Pura Vida

Con el encuentro en privado, al que cada uno fue acompañado por su abogado, y que luego trascendió públicamente, parecía que el conflicto entre Romina Gaetani y Facundo Arana, quien fue acusado por tratos violentos durante la grabación de la novela "Noche y Día", había terminado. Pero unas nuevas declaraciones de la actriz, en las que deslizó que Arana nunca llegó a pedirle perdón por la situación que la hizo vivir, avivaron la polémica y hasta motivaron la intervención de María Susini, la esposa del protagonista de la obra "Los 39 escalones" que comparte con Guillermina Valdés, en Mar del Plata.

"Son todos problemas de la otra persona, Facu no tiene nada que ver con esta historia. Romina conoce a alguien violento en serio", dijo picantísima la esposa del actor. Y agregó: "Esto es el acomodo de un cerebro, que se acomode ella, que no se meta más con quien no se lo merece, él es un ser de luz, es divino".

Enterada de los dichos de Susini, en "Socios del Espectáculo", Gaetani remarcó: "Creo que quizás no me expresé bien en el móvil anterior con Socios, en ningún momento le pediría empatía a ella cuando tuve un inconveniente con su marido", dijo. Y reflexionó indignada: "¿Por qué siempre ponemos a discutir a las mujeres entre ellas, y por qué no le ponen el micrófono a ellos?".

Por su parte, Facundo Arana contestó: "No tengo nada que decir. Ese es un tema que yo ya cerré. De lo que sí puedo hablar es de Los 39 escalones. Ese tema lo cerré en público y en privado, que era lo que más me importaba".