Santi Maratea quiso hacer una colecta para los padres de Fernando Báez Sosa pero la respuesta lo desconcertó

07/01/2023 - 21:53 Pura Vida

Santiago Maratea propuso comenzar una colecta para ayudar económicamente a los padres de Fernando Báez Sosa en el juicio a los ocho rugbiers acusados de asesinar a golpes al joven.

Hace unos días, Silvino Báez, padre de la víctima, contó que trabajó haciendo changas para solventar los gastos de su estadía en Dolores, donde se hace el juicio. Por este motivo, Maratea ofreció juntar plata para ayudarlos.

“La colecta para los padres de Fernando Báez Sosa no va a poder suceder, ni está sucediendo”, explicó en un video el influencer. “Fue toda una confusión en base de la buena predisposición de todo el país, literal”, continuó. Además, el joven contó que los papás de Fernando ya le habían dicho por Twitter que no deseaban recibir ayuda, algo que también habló con el abogado de la familia, Fernando Burlando.

“Los papás de Fernando no quieren aceptar plata de nadie, ya les han ofrecido en estos tres años por diferentes motivos y no quieren. Están superagradecidos por todo el apoyo”, aclaró Maratea. Y agregó: “Yo siempre que arranco una colecta veo lo que me dicen en Twitter. A veces la hago y a veces no, porque ya se hizo o porque no es necesario. Mucha gente me pidió que ayudemos a los padres de Fernando y por eso lo consulté con ustedes”.

“Me dijeron que salió en TN y que un abogado dijo que él pondría 500.000 pesos. Es increíble como la gente se sumó, pero en este caso los padres no necesitan una colecta, solo quieren que haya Justicia”, explicó.

Por otro lado, dijo que habló con Fernando Burlando y que el abogado le confirmó que la familia de Fernando está muy agradecida con el gesto y la buena predisposición, pero que no aceptan este tipo de ayuda.

Santiago Maratea propuso comenzar una colecta para ayudar económicamente a los padres de Fernando Báez Sosa en el juicio a los ocho rugbiers acusados de asesinar a golpes al joven.



Hace unos días, Silvino Báez, padre de la víctima, contó que trabajó haciendo changas para solventar los gastos de su estadía en Dolores, donde se hace el juicio. Por este motivo, Maratea ofreció juntar plata para ayudarlos.



“La colecta para los padres de Fernando Báez Sosa no va a poder suceder, ni está sucediendo”, explicó en un video el influencer. “Fue toda una confusión en base de la buena predisposición de todo el país, literal”, continuó. Además, el joven contó que los papás de Fernando ya le habían dicho por Twitter que no deseaban recibir ayuda, algo que también habló con el abogado de la familia, Fernando Burlando.

“Los papás de Fernando no quieren aceptar plata de nadie, ya les han ofrecido en estos tres años por diferentes motivos y no quieren. Están superagradecidos por todo el apoyo”, aclaró Maratea. Y agregó: “Yo siempre que arranco una colecta veo lo que me dicen en Twitter. A veces la hago y a veces no, porque ya se hizo o porque no es necesario. Mucha gente me pidió que ayudemos a los padres de Fernando y por eso lo consulté con ustedes”.

“Me dijeron que salió en TN y que un abogado dijo que él pondría 500.000 pesos. Es increíble como la gente se sumó, pero en este caso los padres no necesitan una colecta, solo quieren que haya Justicia”, explicó.



Por otro lado, dijo que habló con Fernando Burlando y que el abogado le confirmó que la familia de Fernando está muy agradecida con el gesto y la buena predisposición, pero que no aceptan este tipo de ayuda.

Fuente: TN