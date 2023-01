VIDEO | “Que en paz descanse Gerard Piqué”: la desopilante reacción de Ibai Llanos tras escuchar la canción de Shakira

12/01/2023 - 11:01 Pura Vida

Desde que se estrenó la "Bzrp. Music Session #53" con Shakira, el mundo de Internet no para de hablar del tema que cuenta con múltiples frases dirigidas a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Marti.

Y una de las reacciones más esperadas fue la del streamer español Ibai Llanos, amigo personal y socio del ex futbolista de Barcelona, quien se mostró eufórico: "Que en paz descanse, Gerard Piqué".

Antes de eso, había reaccionado con muchos gritos al escuchar: "Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

